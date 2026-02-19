POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa
SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".
Četvrtak
16.30 Voluntari - Steaua B. X-X (4,55)
19.45 El Adalh - Džeda X-X (5,25)
Ukupna kvota: 23,88
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
10. 02. 2026. u 06:45
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg tiketa ostalih sportova.
10. 02. 2026. u 09:18
NOVAK ĐOKOVIĆ SE NALjUTIO: Povukao ovaj potez
POSLE popraza u finalu Australijan opena, a onda i odlaska sa suprugom Jelenom na Zimske olimpijske igre u Italiju Novak Đoković je ozbiljno tenis stavio u drugi plan. Ali, sada se "belom sportu" vraća.
18. 02. 2026. u 20:26
KAKAV ODGOVOR! Ovo je Nemanja Radonjić uradio nakon što ga je Zvezda odstranila iz takmičarskog tima
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda prilično su burne.
18. 02. 2026. u 18:10
RUSIJA JE ZGROŽENA: Skandal! Ove tri užasne stvari su uradili njenoj zvezdi na Zimskim olimpijskim igrama!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je u toku spektakl - Zimske olimpijske igre 2026, a tamo je jedan Rus doživeo istinski šok.
18. 02. 2026. u 15:20
Komentari (0)