"BLOKADERI POKAZUJU MRŽNJU PREMA SVEMU ŠTO JE SRPSKO!" Analitičari za "Novosti" o bezumlju blokadera u Novom Sadu

NOVOSADSKI blokaderi, koji se predstavljaju kao budućnost Srbije, vređali su u ponedeljak uveče patrijarha Porfirija, napali mitropolita SPC vladiku Joanikija i pokušali da spreče obeležavanje 200 godina Matice srpske. Kako analitičari u razgovoru o ovom nezapamćenom događaju ističu za "Novosti" - nije u pitanju izolovani slučaj, a blokaderi su više puta do sada pokazali najdublji prezir, mržnju i potpuno nepoštovanje prema svemu što je srpsko i predstavlja temelje našeg kulturnog i nacionalnog identiteta.

Sandra Božić: Takvo ponašanje je suprotno svemu što predstavlja put Svetosavlja

Sandra Božić, potpredsednik Pokrajinske vlade, ističe za "Novosti", da smo već više puta videli da blokaderi nemaju osnovno poštovanje prema SPC, njenim vernicima, kao ni prema predstavnicima SPC.

- Među blokaderima u Novom Sadu, mržnja prema pravoslavnim vernicima dostigla je vrhunac kada su blokaderski prvaci poput Dinka Gruhonjića predlagali da se od crkvi naprave kafići, dok su se više puta okupljali kako bi se protivili najavljenoj izgradnji crkve na Limanu. Takvo ponašanje je suprotno svemu što predstavlja put Svetosavlja na koji su se pozivali kada su 27. januara okupili ispred Hrama Svetog Save. Takvo ponašanje i mržnju blokaderi pokazuju prema svemu što je sprsko, a posebno prema ljudima koji vole svoju zemlju i koji se ne stide da kažu da su srpske nacionalnosti - zaključuje Božićeva za "Novosti".

Žarko Mićin: To im nije prvi put

- Sramotno je što su izviždali i vređali mitropolita, ali to im nije prvi put da pokazuju nepoštovanje prema crkvi i njenim velikodostojnicima koje su nebrojeno puta do sada vređali u medijima i na društvenim mrežama, podsetio je Žarko Mićin, gradonačenik Novog Sada.

Vukovićeva: Pokazali su svoj rušilački nagon

Milana Vuković, politički analitičar, ističe da smo još jednom bili svedoci rušilačkog nagona i mržnje koju su pokazali blokaderi.

- Sinoć u Novom Sadu ponovo smo bili svedoci sramotnog ponašanja blokadera koji su svojim postupcima potvrdili mržnju prema srpskoj istoriji, kulturi i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Grupa blokaderskih histerika koji su, iako skupljeni sa raznih krajeva naše zemlje, opet bili malobrojni, pokazali su svoj rušilački nagon i mržnju prema bastionima srpstva u našoj zemlji. U danu u kome obeležavamo 200 godina od osnivanja Matice srpske, ovi nasilni šovinisti su ponovo pokušali da prave haos u Novom Sadu, pokazavši time iskonski animozitet prema srpskoj tradiciji.

Skandiranje protiv patrijarha Porfirija i pokušaj napada na vladiku Joanikija oslikava njihov odnos prema SPC i pravoslavnoj veri, čime su uvredili verska osećanja većinskog stanovništva naše zemlje. Sinoć su građani Republike Srbije mogli da se uvere u to koji bi scenario stupio na snagu kada bi blokaderi došli na vlast - devastiranje srpskih nacionalnih vrednosti, ukidanje institucija koje baštine srpsku kulturu i tradiciju, marginalizovanje Srpske pravoslavne crkve, kao i odvajanje naše severne pokrajine Vojvodine od Srbije, budući da su više puta promovisali svoje separatističke težnje.

Zato je važno što su građani prozreli blokaderske namere i usprotivili se njihovoj antidržavnoj i antisrpskoj mantri. Poruke mira, srpskog jedinstva i ljubavi prema jedinoj našoj zemlji Srbiji, koje smo mogli da čujemo juče od predsednika Aleksandra Vučića, povodom proslave Sretenja, jesu vrednosti koje podržava većinska Srbija i pravi primer državotvorne politike koju nikada neće poraziti grupica ozlojeđenih autošovinista i blokadera - poručila je Vukovićeva.

Rajić: To su isti oni koji su poput pasa lajali na sveštenike

Sve su to bezbožnici kojima ništa nije sveto i kojima je sve srpsko odurno, izjavio je za "Novosti" analitičar Predrag Rajić.

- Neznaveni i đavoimanuti bezbožnici su još jednom dokazali da im ništa nije sveto. To su isti oni boljševici koji fizički sprečavaju izgradnju crkve na Limanu, isti oni koji su pokušali da prekinu liturgiju u pravoslavnom hramu u Kuli o Markovdanu 2025. godine, isti oni koji vređaju patrijarha Porfirija na svojim mitinzima, to su isti oni koji su poput pasa lajali na pravoslavne sveštenike. Sve su to bezbožnici kojima ništa nije sveto i kojima je sve srpsko odurno - ističe Rajić.

Podsetimo, blokaderi su u ponedeljak uveče izviždali i vređali patrijarha Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirija i crkvene velikodostojnike i pokušali da spreče obeležavanje 200 godina Matice srpske.

