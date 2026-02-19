OTKRIVEN JE SAMO VRH LEDENOG BREGA: O DŽefriju Epstajnu se mnogo pričalo, ali bez vidljivog traga u finansijama

U NAJNOVIJIM tranšama obelodanjenih dokumenata povezanih sa "slučajem Epstajn", nalaze se i oni iz kojih se, koliko toliko nazire ono što je do sada bilo apsolutna nepoznanica, a to je kako je Džefri, koji je napustio fakultet i počeo radni vek kao nastavnik matematike i fizike, stekao tako ogromno bogatstvo.

Eksperti sugerišu da je to tek vrh ledenog brega, te da će se tek odmotati klupko o načinima njegovog bogaćenja i mentorima koji su ga podržavali.

Ministarstvo pravde SAD, objavilo je 30. januara više od 3,5 miliona stranica dokumenata, oko 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija u okviru poslednje, najopsežnije serije materijala povezanih sa slučajem Epstajn, koji je 2019. godine optužen pred Saveznim sudom na Menhetnu za trgovinu maloletnicima zarad seksualne eksploatacije. Pronađen je obešen u ćeliji, dok je čekao suđenje, a njegova smrt, zvanično je proglašena za samoubistvo.

Epstajn potiče iz radničke porodice sa Koni Ajlenda u Njujorku.Preko poznanstava, dobio posao u investicionoj banci Ber Sterns, što mu je otvorilo vrata sveta visokih finansija. U ograničenog partnera unapređen je 1980, a kad, posle pet godina napušta banku, kontakte i stečeno iskustvo, koristi kao dokaz svoje kredibilnosti.

Po odlasku iz Ber Sternsa, ime mu se sve češće pojavljuje u finansijskim krugovima, a o tome čime se zapravo bavio, govori se u Netfliksovom dokumentarcu iz 2020. "Džefri Epstin: Odvratno bogat."

- Bio je šifra - kaže Čarls Gasparino, dopisnik Foks biznis mreže. - O njemu se mnogo pričalo, a on zapravo nije ostavio vidljiv trag u svetu investicija.

Stiven Hofenberg, bivši direktor finansijske korporacije "Tauers", tvrdio je da zna deo priče. Kasnih osamdesetih, zaposlio je Epstajna, koji mu je postao "partner u zločinu". Hofenberg je vodio ono što se kasnije ispostavilo kao Poncijeva šema vredna 460 miliona dolara.

U Parizu dve istrage FRANCUSKO javno tužilaštvo u Parizu, pokrenulo je juče dve istrage u okviru afere u vezi sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, jednu koja se odnosi na krivična dela seksualne prirode i moguću trgovinu ljudima, a drugu, o potencijalnim ekonomskim i finansijskim vezama, dok je tužiteljka Lor Bekio pozvala sve potencijalne žrtve da se jave nadležnima. "Želimo da budemo uz žrtve. Primićemo sve izjave koje budu želele da daju", rekla je Bekio. U istrazi će učestvovati francuska Kancelarija za borbu protiv sajber-kriminala, uz primenu veštačke inteligencije.

- Epstajn je preuzeo deo vezan za hartije od vrednosti, lažnu imovinu, manipulisao je cenama akcija i ilegalno trgovao - rekao je Hofenberg, koji se izjasnio krivim 1993, kad se sve urušilo, pa je osuđen na 20 godina zatvora.

Epstajn po tom osnovu nikad nije optužen. Sredinom osamdesetih, upoznaje Lesa Veksnera, trgovinskog mogula iz Ohaja, koji je stajao iza brendova kao što su Viktorias sikrit i kompanija Limitid. Epstajn se predstavljao kao finansijski savetnik i preuzeo upravljanje Veksnerovim ličnim finansijama, sam sebe izdašno plaćao i stekao čitav niz nekretnina, kao i privatni avion.

Razdvojili su se 2007, kad je izbio skandal u vezi s Epstajnom, za koga se tek tada otkrilo da je, kako je Veksner kasnije napisao, prisvojio od njega ogromne sume novca. Po nedavno objavljenom izveštaju američkih tužilaca, radi se o više stotina miliona dolara.

- To nedolično ponašanje, zajedno s honorarima koje je sam sebi isplaćivao za usluge Veksneru, izgleda da objašnjava praktično celokupno Epstinovo bogatstvo - navodi se u izveštaju.

Epstajn je sebi prodao Veksnerov privatni avion za mali deo njegove vrednosti. Isto je uradio i sa luksuznom kućom u Njujorku. Kupovao je nekretnine u Veksnerovo ime, a zatim ih preprodavao sebi po bagatelnim cenama. Godine 2008, vratio mu je 100 miliona dolara u privatnoj nagodbi, umesto da se suoči s javnim sudskim procesom. Veksner je prekinuo sve veze s njim, ali nikad nije podneo zvaničnu prijavu, dok je Epstajn stekao imovinu i ogromnu sumu gotovine, ali i kredibilitet. Pošto Veksner više od decenije nije javno govorio o tome, niko nije znao šta se zapravo dogodilo.

Epstajn se nije ustručavao da pominje imena poput Klintona, ili Rokfelera, što je u njegovu mrežu uvuklo i istaknute pojedince, poput milijardera Leona Bleka. Kad je Epstajnov testament stigao na ostavinsku raspravu na Devičanskim Ostrvima, gde je imao prebivalište, sadržao je spisak imovine vredne 577 miliona dolara, uključujući 56,5 miliona u gotovini, skoro 194 miliona u hedž-fondovima i privatnim investicijama, kao i 112 miliona u akcijama. Tu su bile i kompanije koje su posedovale njegove nekretnine na Devičanskim Ostrvima, u Nju Meksiku, Njujorku, Palm Biču i Parizu.

Njujork tajms je decembra 2025, završio višemesečnu istragu i posle pregleda hiljada stranica dokumenata, zaključkom da je Epstajn izgradio svoje bogatstvo kroz "prevare, krađe i laži".

- Bio je bio manje finansijski genije, a više izuzetan manipulator i lažov, iznova i iznova, spreman da deluje na ivici kriminala i spaljuje mostove u potrazi za bogatstvom i moći - zaključuje Njujork tajms.

Među kompanijama koje su rado poslovale s Džefrijem Epstajnom, bile su i banke, naročito Džej-Pi Morgan, u kojoj je imao račune od 1998, do 2013, kad mu ih je zatvorila. Deceniju kasnije, bez priznanja krivice, ta banka je platila 75 miliona dolara u nagodbi sa Devičanskim Ostrvima i 290 miliona u nagodbi sa grupom Epstajnovih žrtava. Nemačka Dojče banka mu je 2013, otvorila račun, a imao ih je ukupno oko 40 pre no što je banka, neposredno pre njegove smrti, prekinula saradnju. Dojče banka je izrazila žaljenje zbog veza s Epstajnom i pristala da plati 75 miliona dolara u nagodbi sa grupom žrtava, takođe bez priznanja krivice.