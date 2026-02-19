Panorama

PAZITE SE PREVARA Astro savet za četvrtak, 19. februar: Ovaj vatreni znak danas je najviše na udaru trostruke konjunkcije

Marina Jungić Milošević, astrolog

19. 02. 2026. u 07:00

MESEC, simbol emocija, porodice, žena, danas u 21.40 ulazi u vatrenog, nestrpljivog, impulsivnog Ovna, znak akcije u kome ga čekaju tajanstveni, senzibilni Neptun i disciplinovani, strogi Saturn.

ПАЗИТЕ СЕ ПРЕВАРА Астро савет за четвртак, 19. фебруар: Овај ватрени знак данас је највише на удару троструке конјункције

Foto Pixabay free images

Mesec prvo prelazi preko Saturna što donosi promene raspoloženja (naginje ka depresivnom), a zatim i preko Neptun što budi romantična osećanja i umetničku inspiraciju, ali i sklonost zabludama i prevarama. To će malo smiriti energiju Ovna i postaviti mu granice (Saturn), odnosno, pravila koja mora da poštuje, ako želi da postigne cilj. A Ovan uvek ima cilj.

Međutim, danas mora da bude strpljiviji (ima li šta teže za jednog Ovna) i da prihvati činjenicu da ne može sve biti "sad i odmah" i da je reč šefa uvek poslednja. To se najviše odnosi na martovske Ovnove koje može obradovati i neočekivana isplata.

Ovi Mesečevi traziti će "pogoditi" i septembarske Vage (partnerski odnosi), decembarske Jarčeve (porodični odnosi) i junske Rakove (poslovni odnosi). Upozoravaju i na probleme sa respiratornim organima, kao i na opasnost od raznih vidova zavisnosti (alkohol, droga, kocka).

Budući da Mesec pravi i sekstile sa Uranom i Plutonom, pomoć stiže od rođenih krajem znaka Bika ili na početku Vodolije.

