LIL U PROBLEMU, ZVEZDA U NALETU: Počinje dvoboj za osminu finala Lige Evrope!

LIL i Crvena zvezda u četvrtak započinju plej-of bitku za plasman u osminu finala Lige Evrope, a prvi čin igra se na "Pjer Moroa" stadionu od 21.00. Francuzi su ligašku fazu završili na 18. mestu, dok je srpski šampion bio 15, sa dva boda više, tako da nas očekuje veoma izjednačen dvomeč.

FOTO: M. Vukadinović

Lil ne dočekuje ovaj susret u idealnom raspoloženju. Tim Bruna Ženezsio već šest kola u Ligi 1 ne zna za pobedu, a jedini trijumf u 2026. godini ostvaren je upravo u Evropi, minimalcem protiv Frajburga.

Ipak, kod kuće su "doge" bile znatno sigurnije. Tri pobede u četiri meča ligaške faze i dve utakmice bez primljenog gola ulivaju dozu optimizma pred povratak u nokaut rundu, prvi put još od 2021. godine.

S druge strane, Zvezda pod vođstvom Dejana Stankovića deluje sve uverljivije. Posle skromnog starta u Evropi, Beograđani su u finišu 2025. uhvatili zalet i sada su u seriji od pet utakmica bez poraza na međunarodnoj sceni.

U februaru su dobili sva četiri takmičarska meča uz gol-razliku 15:2, što jasno govori o formi tima.

Crveno-beli su dobili poslednja dva gostovanja u Ligi Evrope rezultatom 1:0, ali nikada nisu slavili u Francuskoj posle 90 minuta.

Ipak, već su savladali Lil u ligaškoj fazi (1:0), što im daje psihološku prednost.

Francuzi će biti oslabljeni brojnim povredama, dok gosti stižu praktično kompletni i sa samopouzdanjem koje raste iz meča u meč.

Prvi susret mogao bi da odredi ton celog dvomeča – Lil će želeti da iskoristi domaći teren, ali Zvezda je pokazala da ume da strpljivo čeka svoju šansu i kazni svaku grešku, verujemo da ćemo gledati veoma ujednačen meč, a večeras bi blagu prednost dali "dogama" zbog domaćeg terena i velike podrške sa tribina koju će imati.

