LIL U PROBLEMU, ZVEZDA U NALETU: Počinje dvoboj za osminu finala Lige Evrope!
LIL i Crvena zvezda u četvrtak započinju plej-of bitku za plasman u osminu finala Lige Evrope, a prvi čin igra se na "Pjer Moroa" stadionu od 21.00. Francuzi su ligašku fazu završili na 18. mestu, dok je srpski šampion bio 15, sa dva boda više, tako da nas očekuje veoma izjednačen dvomeč.
Lil ne dočekuje ovaj susret u idealnom raspoloženju. Tim Bruna Ženezsio već šest kola u Ligi 1 ne zna za pobedu, a jedini trijumf u 2026. godini ostvaren je upravo u Evropi, minimalcem protiv Frajburga.
Ipak, kod kuće su "doge" bile znatno sigurnije. Tri pobede u četiri meča ligaške faze i dve utakmice bez primljenog gola ulivaju dozu optimizma pred povratak u nokaut rundu, prvi put još od 2021. godine.
S druge strane, Zvezda pod vođstvom Dejana Stankovića deluje sve uverljivije. Posle skromnog starta u Evropi, Beograđani su u finišu 2025. uhvatili zalet i sada su u seriji od pet utakmica bez poraza na međunarodnoj sceni.
U februaru su dobili sva četiri takmičarska meča uz gol-razliku 15:2, što jasno govori o formi tima.
Crveno-beli su dobili poslednja dva gostovanja u Ligi Evrope rezultatom 1:0, ali nikada nisu slavili u Francuskoj posle 90 minuta.
Ipak, već su savladali Lil u ligaškoj fazi (1:0), što im daje psihološku prednost.
Francuzi će biti oslabljeni brojnim povredama, dok gosti stižu praktično kompletni i sa samopouzdanjem koje raste iz meča u meč.
Prvi susret mogao bi da odredi ton celog dvomeča – Lil će želeti da iskoristi domaći teren, ali Zvezda je pokazala da ume da strpljivo čeka svoju šansu i kazni svaku grešku, verujemo da ćemo gledati veoma ujednačen meč, a večeras bi blagu prednost dali "dogama" zbog domaćeg terena i velike podrške sa tribina koju će imati.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1X&0-3 (kvota 1,76)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE JE PROŠAO TIKET OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
19. 02. 2026. u 06:45
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak
19. 02. 2026. u 07:00
NOVAK ĐOKOVIĆ SE NALjUTIO: Povukao ovaj potez
POSLE popraza u finalu Australijan opena, a onda i odlaska sa suprugom Jelenom na Zimske olimpijske igre u Italiju Novak Đoković je ozbiljno tenis stavio u drugi plan. Ali, sada se "belom sportu" vraća.
18. 02. 2026. u 20:26
KAKAV ODGOVOR! Ovo je Nemanja Radonjić uradio nakon što ga je Zvezda odstranila iz takmičarskog tima
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda prilično su burne.
18. 02. 2026. u 18:10
RUSIJA JE ZGROŽENA: Skandal! Ove tri užasne stvari su uradili njenoj zvezdi na Zimskim olimpijskim igrama!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je u toku spektakl - Zimske olimpijske igre 2026, a tamo je jedan Rus doživeo istinski šok.
18. 02. 2026. u 15:20
Komentari (0)