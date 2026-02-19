Politika

VUČIĆ U PRVOM REDU PORED MAKRONA: Predsednik prisustvovao otvaranju Samita o veštačkoj inteligenciji (FOTO)

В.Н.

19. 02. 2026. u 07:19

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju Samita o veštačkoj inteligenciji.

ВУЧИЋ У ПРВОМ РЕДУ ПОРЕД МАКРОНА: Председник присуствовао отварању Самита о вештачкој интелигенцији (ФОТО)

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Srbija je odlučna da bude deo četvrte industrijske revolucije. Uložili smo značajna sredstva u digitalnu infrastrukturu, data centre i superkompjutere i danas razvijamo sopstvene, suverene modele veštačke inteligencije, u službi građana i privrede.

Digitalna transformacija i veštačka inteligencija nisu samo tehnologija, to je budućnost Srbije - napisao je predsednik na svom Instagramu. 

- Sa @narendramodi , @emmanuelmacron i @lulaoficial na otvaranju @indiaaiimpactsummit2026 u Nju Delhiju, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih tehnologijama koje oblikuju budućnost sveta.

Velika mi je čast što u ime Republike Srbije učestvujem na ovom Samitu u zemlji koja je danas jedan od ključnih pokretača tehnoloških promena i globalnog razvoja.

Ovde su prisutne zemlje i kompanije koje aktivno oblikuju tehnološku budućnost. Za nas su dragocena partnerstva sa svima koji razumeju značaj digitalne transformacije, tehnološkog suvereniteta i inovacija koje kreiraju novu eru - napisao je Aleksandar Vučić.

