EVO U KAKVOM STANJU JE MUŽ TATJANE JEČMENICE: Poznate najnovije informacije (FOTO)

TATJANA Ječmenica, bivša teniserka i selektorka FED Kup reprezentacije Srbije je nastradala od posledica povrede u jezivoj nesreći.

Njen suprug, direktor RK Vojvodina Darko Jevtić, teško je povređen, a povodom ovog tragičnog događaja u petak uveče oglasio se i Teniski savez Srbije.

U emotivnoj objavi Savez je izrazio saučešće sinu i porodici i istakao da je suprug Darko operisan.

- Tatjana Ječmenica-Jevtić (1978-2026) Sa bolom i tugom obaveštavamo tenisku javnost da nas je prerano napustila Tatjana Ječmenica-Jevtić. Naša bivša selektorka preminula je od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u Beogradu sa suprugom Darkom, koji je operisan. Izražavamo najiskrenije saučešće sinu Aleksi i porodici. Taša, kako su je svi znali, bila je uvek raspoložena, uvek spremna da pomogne i ostavila je dubok trag. Srpski tenis je njenom tragičnom smrću izgubio jednu od ličnosti koja je ispisala brojne stranice naše istorije.

Da podsetimo, prema dostupnim informacijama, Tatjana Ječmenica je išla u rikverc nakon što je promašila isključenje sa autoputa. Tada je na njen džip naleteo i kamion. Od posledica povrede, slavna teniserka je nastradala na licu mesta. Njen suprug, direktor RK Vojvodina Darko Jevtić je teško povređen.

Ko je Darko Jevtić, suprug tragično nastradale Tatjane Ječmenice?

Tatjana Ječmenica i Darko Jevtić se venčali 2013. godine i imaju sina Aleksu.

Darko Jevtić je dugogodišnji direktor Rukometnog kluba Vojvodina, u kojem je od 1993. godine i proveo je u klubu 33 godine! On je bio i na funkciji trenera, kasnije i direktora, gde je do danas, a za to vreme je osvojio neverovatnih 37 trofeja.

Od Vojvodine je napravio giganta i najuspešniji klub u Srbiji, koji je bio relevantan faktor i na evropskom nivou, dok je u Srbiji dominirao godinama unazad, sve dok Partizan prošle sezone nije prekinuo dominaciju i osvojio titulu.

Darko Jevtić je i član SPS-a, a povodom pogibije njegove supruge Tatjane Ječmenice oglasio se i ministar policije Ivica Dačić.

-Poslednji pozdrav dragoj prijateljici i saborcu, neočekivano i prerano - napisao je Dačić.

Koliko su jake veze Darka Jevtića u SPS-u govori i to da je kum na venčanju njega i Tatjane Ječmenice bio Dušan Bajatović, jedan od najvažnijih članova SPS-a.

Takođe, tada je na svadbi bio i Ratko Butorović, popularni Bata Kan Kan, nekadašnji predsednik FK Vojvodina.

