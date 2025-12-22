Svet

ZELENSKI IZDAO HITNO UPOZORENJE: Na Božić će se desiti užasna stvar, vojska da obrati posebnu pažnju na ovo

В.Н.

22. 12. 2025. u 17:46

Predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da bi Ruska Federacija mogla da pokrene masovni napad na Ukrajinu na Božić, 25. decembra.

Foto: Profimedia

Zelenski je napomenuo da su Amerikanci i Nemci željni božićnog primirja. Dodao je da to uvek signalizira da su strane spremne da pronađu neki diplomatski put napred. Međutim, Rusi su odbacili takvo primirje.

"U takvom potezu zemlje agresora nema ništa novo, jer su Rusi odmah rekli: `Ne, mi ne želimo ništa slično", naglasio je Zelenski.

Istakao je da vojska mor ada obrati pažnju.

"Nije da oni to ne žele. Mi to razumemo. Problem je u tome što kada Rusija kaže: 'Neće biti božićnog primirja', verujem da to uvek govore... Nakon tih signala, zatražio sam da se naša obaveštajna služba što je više moguće ojača i da se razume gde se nalazimo. Razumemo da bi upravo sada, tačno na naš Božić, mogli da pokrenu neku vrstu masovnog udara“, upozorio je predsednik.

(Unijan)

