SAMO JUČE VIŠE OD 150.000! Ovo su najnoviji podaci - Za upis bespravnih objekata stigle 1.619.273 prijave
PREMA poslednjim objavljenim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima nazvanom "Svoj na svome" do 2. februara u 19 časova pristigle su 1.619.273 prijave građana.
Pošto je prema prethodnom preseku rađenom 1. februara u 19 časova bilo pristiglo 1.462.045 prijava, to znači da je tokom jučerašnjeg dana stiglo više od 150.000 prijava.
Prijava neupisanih objekata na osnovu ovog zakona počela je 8. decembra.
Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, zatim preko naloga na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošta širom Srbije.
(Tanjug)
