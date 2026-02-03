Svet

"RUSIJA PODNELA PREDLOGE SAD" Žele potpuni oporavak odnosa između Moskve i Vašingtona

Ana Đokić

03. 02. 2026. u 07:49

RUSIJA je podnela predloge Sjedinjenim Američkim Državama za uklanjanje prepreka za potpuno poboljšanje odnosa između Moskve i Vašingtona, što bi otvorilo perspektive za saradnju, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

РУСИЈА ПОДНЕЛА ПРЕДЛОГЕ САД Желе потпуни опоравак односа између Москве и Вашингтона

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

U saopštenju se ukazuje da je važno da se tokom dijaloga Rusije i SAD pređe na zaista značajna pitanja, uključujući obnavljanje direktnog vazdušnog saobraćaja i vraćanje konfiskovane ruske diplomatske imovine, prenele su RIA Novosti.

- Amerikancima su dati predlozi za uklanjanje ovih ozbiljnih prepreka za potpuni oporavak odnosa između Moskve i Vašingtona - navodi ministarstvo kao odgovor na pitanja novinara primljena za konferenciju za novinare ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova o rezultatima ruske diplomatije u 2025. godini.

U saopštenju se ističe da bi Rusija i SAD mogle da ostvare saradnju u oblastima koje i sama administracija američkog predsednika Donalda Trampa smatra svojim prioritetima, kao što su ugljovodonici, retki minerali, saradnja na Arktiku, veštačka inteligencija, svemir.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ANDRIJANA NEŠIĆ O TUŽBI EMIRA KUSTURICE: Ovo je progon slobodne reči

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ODAVDE POTIČE: Ovo je Žikina porodična kuća u Jasikovici (FOTO)

ODAVDE POTIČE: Ovo je Žikina porodična kuća u Jasikovici (FOTO)