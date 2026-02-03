"RUSIJA PODNELA PREDLOGE SAD" Žele potpuni oporavak odnosa između Moskve i Vašingtona
RUSIJA je podnela predloge Sjedinjenim Američkim Državama za uklanjanje prepreka za potpuno poboljšanje odnosa između Moskve i Vašingtona, što bi otvorilo perspektive za saradnju, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
U saopštenju se ukazuje da je važno da se tokom dijaloga Rusije i SAD pređe na zaista značajna pitanja, uključujući obnavljanje direktnog vazdušnog saobraćaja i vraćanje konfiskovane ruske diplomatske imovine, prenele su RIA Novosti.
- Amerikancima su dati predlozi za uklanjanje ovih ozbiljnih prepreka za potpuni oporavak odnosa između Moskve i Vašingtona - navodi ministarstvo kao odgovor na pitanja novinara primljena za konferenciju za novinare ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova o rezultatima ruske diplomatije u 2025. godini.
U saopštenju se ističe da bi Rusija i SAD mogle da ostvare saradnju u oblastima koje i sama administracija američkog predsednika Donalda Trampa smatra svojim prioritetima, kao što su ugljovodonici, retki minerali, saradnja na Arktiku, veštačka inteligencija, svemir.
(Tanjug)
