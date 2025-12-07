RUSI O PREGOVORIMA: Amerikanci se kunu da će sve što dogovorimo sa Trampom biti realizovano
PREDSTAVNICI administracije predsednika SAD Donalda Trampa „kunu se“ da će svaki dogovor koji američki lider postigne sa Rusijom biti „betonski čvrst“, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.
- Ti Amerikanci (iz Trampove administracije) zaklinju se da će, ako se Tramp o nečemu dogovori, to biti tvrdo kao betot - rekao je Ušakov za novinara.
- Amerikanci sa kojima sada razgovaramo na svaki način ističu da su oni drugačiji. Da je Tramp drugačiji čovek, sa drugačijom ideologijom. Svakog trenutka naglašavaju da ovo (konflikt) ne bi počelo da je Tramp bio na vlasti - dodao je pomoćnik ruskog predsednika.
On je istakao da Rusija i Sjedinjene Američke Države rade na dugoročnom rešenju konflikta u Ukrajini. Trenutno nema razgovora o prekidu vatre.
Pomoćnik ruskog predsednika je objasnio da je napredovanje ruske vojske na frontu obezbedilo povoljnije uslove za pregovore sa američkom delegacijom u Kremlju.
(Sputnjik)
