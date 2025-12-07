Svet

RUSI O PREGOVORIMA: Amerikanci se kunu da će sve što dogovorimo sa Trampom biti realizovano

K. Despotović

07. 12. 2025. u 12:06

PREDSTAVNICI administracije predsednika SAD Donalda Trampa „kunu se“ da će svaki dogovor koji američki lider postigne sa Rusijom biti „betonski čvrst“, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.

РУСИ О ПРЕГОВОРИМА: Американци се куну да ће све што договоримо са Трампом бити реализовано

Foto: Profimedia

- Ti Amerikanci (iz Trampove administracije) zaklinju se da će, ako se Tramp o nečemu dogovori, to biti tvrdo kao betot - rekao je Ušakov za novinara.

- Amerikanci sa kojima sada razgovaramo na svaki način ističu da su oni drugačiji. Da je Tramp drugačiji čovek, sa drugačijom ideologijom. Svakog trenutka naglašavaju da ovo (konflikt) ne bi počelo da je Tramp bio na vlasti - dodao je pomoćnik ruskog predsednika.

On je istakao da Rusija i Sjedinjene Američke Države rade na dugoročnom rešenju konflikta u Ukrajini. Trenutno nema razgovora o prekidu vatre.

Pomoćnik ruskog predsednika je objasnio da je napredovanje ruske vojske na frontu obezbedilo povoljnije uslove za pregovore sa američkom delegacijom u Kremlju.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KAKAV ŠOK! Srbija ostala bez četvrtfinala Svetskog prvenstva! Naše rukometašice izgubile od Crne Gore i to kako!
Ostali sportovi

4 11

KAKAV ŠOK! Srbija ostala bez četvrtfinala Svetskog prvenstva! Naše rukometašice izgubile od Crne Gore i to kako!

Ženska rukometna reprezentacija Srbije je na šokantan način ostala bez plasmana u četvrtfinale Svetskog prvenstva jer je u meču u kome joj je i bod bio dovoljan izgubila od Crne Gore - konačan rezultat glasio je 17:33 (9:13) posle zaista neverovatnih dešavanja na parketu u Dortmundu, na kome je naročito briljirala Armel Keli Atinžre, golman Crnogorki, koja je ostvarila čak 18 odbrana, zaustvivši nestvarna 62% šuteva koji su išli ka golu koji je čuvala.

06. 12. 2025. u 17:00 >> 17:01

TA KUĆA JE STVARNO UKLETA Majci i ocu prerezao grkljan, pa sebi isekao vene: Novi detalji porodične tragedije u Čačku
Zločin

0 4

"TA KUĆA JE STVARNO UKLETA" Majci i ocu prerezao grkljan, pa sebi isekao vene: Novi detalji porodične tragedije u Čačku

PRVI rezultati istrage tragedije koja je otkrivena u subotu ujutru u porodičnoj kući u blizini „Slobodine“ raskrsnice u Čačku, govore da je Vladimir Čarapić (47) nožem preklao vrat svojoj majci Mili (72), a potom i svom ocu Neđu (79). Zatim je sebi istim sečivom naneo više uboda po grudima i stomaku, a na kraju je prerezao vene leve ruke i tako na smrt iskrvario.

07. 12. 2025. u 13:36

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZAVRŠNA FAZA PROJEKTA: Nemačka pokreće vađenje strateškog litijuma
Svet

0 0

ZAVRŠNA FAZA PROJEKTA: Nemačka pokreće vađenje strateškog litijuma

AUSTRALIJSKA kompanija „Vulcan Energy“ u Nemačkoj ulazi u završnu fazu priprema za početak vađenja litijuma u Gornjem Rajnskom Grabenu, jednom od najperspektivnijih geotermalnih područja u Evropi. Kompanija je objavila da je finansijski paket za projekat vredan 2,2 milijarde evra konačno zatvoren, što označava veliki pomak za evropsku energetsku i industrijsku politiku.

07. 12. 2025. u 13:47

Politika
Tenis
Fudbal
Vaseljenski patrijarh Vartolomej I i predsednik kompanije Tasyapı Emrulah Turanli: Vizija koja povezuje Istanbul i Srbiju

Vaseljenski patrijarh Vartolomej I i predsednik kompanije Tasyapı Emrulah Turanli: Vizija koja povezuje Istanbul i Srbiju