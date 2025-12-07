"NEMA NIŠTA OD PREDAJE TERITORIJA" Ukrajinski general: Evo kakvo je stanje na frontu

BILO BI neprihvatljivo da Ukrajina jednostavno odustane od teritorije u bilo kom mirovnom sporazumu sa Rusijom, rekao je komandant ukrajinskih oružanih snaga u ekskluzivnom intervjuu. General Aleksandar Sirski upozorio je da Rusija koristi mirovne pregovore koje posreduju SAD kao „pokriće“ da pokuša da silom zauzme više teritorije na frontu, izveštava Skaj njuz.

Foto: Profimedia

„Sudbina Evrope je u pitanju“

U intervjuu snimljenom na improvizovanom komandnom mestu u istočnoj Ukrajini, Sirski je naglasio da će njegovi vojnici nastaviti da se bore ako diplomatija ne uspe i upozorio je da je sudbina cele Evrope u pitanju.

- Naša glavna misija je da branimo našu zemlju, našu domovinu i naše stanovništvo - rekao je.

- Naravno, da jednostavno odustanemo od teritorije je neprihvatljivo. Šta to uopšte znači – predati našu zemlju? Upravo zato se borimo – ne da odustanemo od naše teritorije.

Mnogo vojnika je poginulo boreći se za Ukrajinu otkako je Rusija prvi put aneksirala Krimsko poluostrvo 2014. godine i napala Donjecku i Lugansku oblast, koje čine Donbas.

Stotine hiljada ukrajinskih civila je mobilisano od Putinovog napada u februaru 2022. Skoro četiri godine kasnije, Rusija okupira skoro petinu Ukrajine, ali je daleko od svog početnog cilja da instalira prokremljovsku vladu u Kijevu.

Mir bez odustajanja od teritorije

Na pitanje da li bi žrtva onih koji su dali svoje živote braneći svoju zemlju bila uzaludna ako bi Ukrajina bila primorana da preda teritoriju koju još uvek kontroliše u Donbasu, general Sirski je odgovorio:ž

- Znate, ne dozvoljavam sebi ni da razmatram takav scenario. Svi ratovi se na kraju završavaju, i naravno da se nadamo da će se i naš završiti. A kada se to desi, mora se uspostaviti pravedan mir.

- Po mom shvatanju, pravedan mir je mir bez preduslova, bez odustajanja od teritorije. To znači zaustavljanje duž trenutne linije kontakta.

Šta ako američka pomoć prestane?

Dok su volja i sposobnost Ukrajine da se bori ključne u suočavanju sa mnogo većom ruskom vojskom, isto je važno i snabdevanje oružjem i municijom od saveznika, pre svega od Sjedinjenih Država.

Ali s obzirom na nepredvidivost Bele kuće pod Donaldom Trampom, čini se da ukrajinska vojska razmatra planove za nepredviđene situacije ako američka pomoć prestane.

Na pitanje da li bi Ukrajina mogla da nastavi da se bori ako predsednik Tramp prekine podršku, general Sirski je rekao:

- Veoma smo zahvalni našim američkim partnerima i svim našim saveznicima koji nas podržavaju tokom ovog rata oružjem i opremom. Nadamo se da će nastaviti da pružaju punu podršku. Ali se takođe nadamo da će naši evropski partneri i saveznici, ako je potrebno, biti spremni da obezbede sve što je potrebno za naš pravedni rat protiv agresora.

- Jer trenutno branimo ne samo sebe, već celu Evropu. I ključno je da svi Evropljani nastave to da čine, jer ako nas nema ovde, drugi će biti primorani da se bore u Evropi - upozorio je.

Generalova procena bojnog polja

General Sirski, odlikovani komandant koji je vodio borbene operacije protiv Rusije više od decenije, ponudio je svoju procenu borbi na terenu.

Rekao je da ukrajinske snage i dalje kontrolišu severni deo utvrđenog grada Pokrovsk u Donbasu i da će nastaviti da se bore za ostatak, uprkos ruskim tvrdnjama da je grad zauzet.

Prema njegovim rečima, Rusija svakodnevno ispaljuje između 4.000 i 5.000 dronova kamikaza i 1.500 do 2.000 dronova za bacanje bombi na ukrajinske položaje.

Međutim, Ukrajina uzvraća istim ili čak većim obimom.

- Što se tiče dronova, postoji otprilike paritet. Trenutno raspoređujemo nešto više FPV dronova nego Rusi.

Fighters of the 7th Corps of the Ukrainian Armed Forces' Special Operations Forces filmed a demonstration of flags in the center of the Dynasovsky settlement in the northern part of Pokrovsk. There is no full capture of the city by Russian forces, but the situation remains very… pic.twitter.com/jeWqJRYG8g — -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) December 7, 2025

Dodao je da ruske snage i dalje imaju dvostruko više artiljerijskih granata, ali domet i smrtonosnost dronova otežavaju efikasnu upotrebu artiljerije. Danas, 60% napada izvode dronovi.

Takođe je naveo da je više od 710.000 ruskih vojnika raspoređeno duž linije fronta duge oko 1.255 km, pri čemu ruska strana gubi između 1.000 i 1.100 vojnika dnevno, uključujući mrtve i ranjene, „i većina njih je ubijena“.

Iscrpite neprijatelja i udarite u pozadinu

- U ovoj fazi, ruska vojska pokušava da napreduje praktično duž cele linije fronta - rekao je general Sirski, napominjući da se najžešće bitke vode oko Pokrovskog, Kupjanska u Harkovskoj oblasti, Limana u Donbasu i kod grada Huljajpole u ​​Zaporoškoj oblasti.

- Ukrajinska vojska sprovodi stratešku odbrambenu operaciju, sa ciljem da zadrži napredovanje neprijatelja, spreči dublji proboj, nanese maksimalne gubitke i sprovede kontraofanzivne akcije u onim sektorima gde vidimo da je neprijatelj ranjiv - objasnio je komandant.

- Naša strategija je da što više iscrpimo rusku vojsku, da sprečimo njeno napredovanje, da držimo našu teritoriju, a istovremeno da udarimo neprijatelja u bliskoj pozadini, u operativnoj dubini i u samu Rusiju, sa ciljem potkopavanja njenih odbrambenih sposobnosti i industrijskih kapaciteta.

(Indeks)