OD LJUBAVI DO AROGANCIJE: "Grom iz vedra neba" u Koledžu Evrope, Federiku napadaju i brane

TEŠKI dani za "evrokrate".

Foto: Printscreen/Jutjub/Sky News

Malo je reći da su buduće diplomate koje se školuju u ispostavama Koledža Evrope, zatečene prvođenjem njihove sada već bivše rektorke Federike Mogerini, njenim saslušanjem, a zatim i podizanjem optužnice pod sumnjom u prevaru, korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne u programima obuke i prilikom nabavke zgrade koledža u Brižu.

Imajući vidu teške optužbe koje joj se stavljaju na teret, Mogerinijeva je podnela ostavku na rukovodeće mesto u ovoj visokoškolskoj obrazovnoj instituciji na čijem čelu se nalazila od 2020. godine, neposredno posle prestanka njene funkcije potpredsednice Evropske komisije i predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku Unije.

- U skladu sa strogošću i pravičnošću kojima sam oduvek obavljala svoje dužnosti, donela sam odluku da podnesem ostavku na funkcije rektorke Koledža Evrope i direktorke Diplomatske akademije EU – napisala je u saopštenju Mogerenijeva, koja će sada morati da se maksimalno angažuje na odbrani od ozbiljnih optužbi.

Bivša italijanska ministarka spoljnih poslova dodala je i da je ponosna i počastvovana time što je vodila Koledž Evrope uz poštovanje i podršku od strane studenata.

Pored Mogerinijeve, optuženi su i njen savetnik, nekadašnji generalni sekretar Evropske službe za spoljne poslove Stefano Sanino, kao i zamenik direktora Koledža Čezare Zegreti. Malo je reći da su polaznici, od kojih se očekuje da jednoga dana vode politiku Evropske unije, zbunjeni. "Juroaktiv" piše da bivši i sadašnji stutenti pokušavaju da shvate šta se dogodilo i kako se to njihova rektorka našla u centru istrage zbog korupcije.

- Za studente koji se pripremaju za ispite, vest je odjeknula kao grom iz vedra neba. Ugled najpoznatije „škole usavršavanja“ EU za buduće evrokrate stavljen je na ozbiljnu probu, što je imalo odjeka u najvišim briselskim krugovima, kao i u kampusima u Brižu, Natolinu i Tirani – piše "Juroaktiv".

Ističe se da se, između ostalih, predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola i švedski ministar odbrane Pol Jonson nalaze među onima koji su završili ovu školu, što pokazuje koliko je ta institucija duboko ukorenjena u evropskom političkom tkivu.

Evropski medijski portal navodi da su mnogi među studentima u Brižu izrazili "mešavinu divljenja i neverice" zbog činjenice da je direktorka, koja je hvaljena na kampusu, odjednom postala predmet policijske istrage. Dvoje studenata opisalo ju je, ističe "Juroaktiv", kao „najbolju rektorku koju je univerzitet ikada imao“.

S druge strane, navodi portal, u kampusu u Natolinu, izolovanom na dalekoj periferiji Varšave, "reakcija je bila suzdržanija, ponegde čak prožeta olakšanjem." Vest o njenom hapšenju je objavljena dok su studenti stajali u redu za ručak u kantini. Mnogim studentima Mogernijeva je, kaže se, delovala distancirano.

- U Natolinu su je neki smatrali arogantnom – piše "Juroaktiv".

Navodi se istovremeno da se udruženje bivših studenata oglasilo formalnim tonom, hvaleći „posvećenost i angažman“ Federike Mogerini i ističući njene napore da proširi globalni domet škole. Pored centrale u Brižu i kampusa u Natolinu, Koledž Evrope od prošle godine ima i ispostavu u Tirani.

NEGIRA KRIVICU

Preneto je da je Federika Mogerini tokom istrage negirala da je počinila bilo kakvo kažnjivo delo i da se smatra nevinom. Francuski "Figaro" prenosi reči njenog advokata Mariapole Kerki koja je istakla da je Mogerinijeva izašla posle deset sati ispitivanja, bez mere ograničenja u kretanju.

- Ispitivanje je proteklo veoma dobro, trajalo je dosta dugo, ali u atmosferi potpune transparentnosti i smirenosti - izjavila je advokatica za AFP.