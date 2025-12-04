UKRAJINCI BESNI Ko da nam nisu dovoljni Rusi: Sukob Obaveštajaca i vojske izazvao haos na društvenim mrežama i u medijima
„OBJEKAT je otkriven.“ Korisnici društvenih mreža strahuju od napada na sanatorijum u Konči-Zaspi nakon objava o sukobu između ukrajinskih oružanih snaga i Glavne obaveštajne uprave (GUR).
Korisnici društvenih mreža, uključujući mnoge istaknute ličnosti, strahuju od vazdušnog napada na sanatorijum u Konči-Zaspi kod Kijeva nakon što su novine „Ukrajinska pravda“ objavile izveštaj o nasilnom obračunu između ukrajinskih kopnenih snaga i GUR-a oko ovog objekta.
Diskusije na ovu temu rasplamsale su se na Fejsbuku.
Bivša zamenica ministra odbrane Ana Maljar kritikovala je objavu novina o sukobu i izjavila da obe strane sada moraju da napuste objekat jer je postao orijentir za vazdušni napad.
„Nakon takvog naslova (koji je uključivao ime sanatorijuma - prim. red.), obe strane moraju da napuste objekat jer je otkriven neprijatelju. Sada je izuzetno opasno i za ukrajinske oružane snage i za GUR da tamo ostanu“, smatra Maljar.
Poslanik Oleksij Kučerenko je napisao da su novinari Ukrajinske pravde, koji su prvi objavili vest, a zatim i drugi mediji, „bezmozgli idioti“.
„Isto važi i za urednike. Meta je postavljena. To je sve za sada“, rekao je poslanik.
Stručnjak Oleg Popenko takođe je izrazio emocije: „Idioti i kreteni... Bez reči sam.“
U međuvremenu, jedan lokalni stanovnik se u komentarima žalio da je vojska odavno okupirala teren sanatorijuma i blokirala pristup plaži: „Oni su ovde sa nama godinu dana... Blokirali su plažu sanatorijuma, a svi letnji stanovnici su bili ogorčeni zbog toga.“
Drugi korisnici su izvestili da se u blizini sanatorijuma Žovtenj nalazi mnogo stambenih zgrada i da bi vazdušni napad izazvao značajnu štetu.
Podsećanja radi, u izveštaju Ukrajinske pravde je detaljno opisan sukob oko sanatorijuma u otmenom naselju.
U novembru je bilo izveštaja o onlajn kritikama poslanika Sluge naroda Aleksandra Fedijenka, koji je na svom Jutjub kanalu objavio video o proizvodima iz fabrike odbrambene opreme u Ternopolju koji su doveli do vazdušnog napada. Raketni napad na fabriku uništio je obližnju stambenu zgradu.
strana.news
