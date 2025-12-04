AKO KINEZI I RUSI DOĐU… Pentagon u problemu traži hitan povraćaj neeksplodirane GBU-39

SJEDINjENE Američke Države uputile su hitan, ali strogo diskretan zahtev libanskoj vladi da im vrati sofisticiranu vođenu bombu GBU-39 koja nije eksplodirala tokom nedavnog izraelskog napada na Bejrut.

Mušterija ove tehnologije, Pentagon, zabrinut je da bi uređaj u skoro netaknutom stanju mogao da završi u rukama iranskih, ruskih ili kineskih vojnih inženjera i otkrije niz ključnih komponenti američke avio-municije nove generacije.

Do incidenta je došlo tokom izraelske operacije usmerene protiv visokog komandanta Hezbolaha Alija Tabatabajija. Nekoliko projektila pogodilo je predviđene ciljeve u naselju Harat Hreik, koje se dugo smatra utvrđenjem šiitskog pokreta. Međutim, jedna bomba ispaljena iz izraelskog aviona zakazala je i pala je u urbano područje bez detonacije. Ostala je gotovo potpuno očuvana, što je odmah izazvalo uzbunu u američkoj obaveštajnoj zajednici.

Prema informacijama koje je objavio „Jerusalem Post“, američki vojni zvaničnici pod uslovom anonimnosti objasnili su da GBU-39 nije tek komad eksploziva, već kompleksan sistem koji objedinjuje precizni navigacioni modul, računar za upravljanje letom i softver koji sadrži elemente tajnog algoritma za rad u uslovima elektronskog ratovanja. Pitanje nije samo kontrola oružja, već zaštita tehnološke prednosti.

Strah američke strane je da će Hezbolah, ako je pronašao bombu, odmah predati njene unutrašnje komponente iranskim stručnjacima, koji bi zatim uzvratno prosledili podatke partnerskim laboratorijama u Rusiji ili Kini. Time bi američki rivali mogli da analiziraju otpornost američke municije na GPS ometanje, način na koji prilagođava kurs pri gubitku signala i kako algoritmi kompenzuju elektronske smetnje. Čak i delimičan uvid u unutrašnjost mogao bi omogućiti razvoj naprednijih protivmera ili čak kopiranje tehnologije i njenih slabosti.

GBU-39, poznata kao SDB (Small Diameter Bomb), predstavlja jednu od ključnih stavki moderne zapadne vazdušne doktrine. Teška oko 110 kilograma, dopire do ciljeva udaljenih više od sto kilometara zahvaljujući preklopnim krilima. Njena tačnost iznosi oko jednog metra, dok je bojeva glava dizajnirana da probije armirane konstrukcije pre aktivacije. Mali gabarit omogućava da jedan avion nosi četiri takve bombe umesto jedne velike konvencionalne, što je idealno za operacije u urbanim sredinama i misije sa smanjenom verovatnoćom kolateralnih žrtava. Ista municija kompatibilna je i sa avionima F-35, što je čini jednim od najdragocenijih projektila za američko i izraelsko vazduhoplovstvo.

Zato se američki zahtev našao u centru pažnje libanskih političkih i bezbednosnih struktura. Iako je SAD jedan od glavnih donatora libanske vojske, stvarnu kontrolu nad kvartom gde je bomba pala ima Hezbolah, a to pitanje dovodi vladu u izuzetno složen položaj. Zvaničnog odgovora Bejruta još nema, što dodatno podstiče spekulacije da se uređaj možda već nalazi u rukama aktera koji ga neće vratiti.

Lokalni izvori iz Bejruta potvrdili su da je municija pronađena, ali nije jasno da li su je preuzele Libanske oružane snage ili je završila u skladištima Hezbolaha. Ako se delovi sistema nađu u Teheranu, to bi moglo značajno ubrzati iranske projekte razvoja pametne municije. Analitičari upozoravaju da bi ovo postao jedan od najopsežnijih tehnoloških gubitaka za SAD u protekloj deceniji.

Za Izrael, neuspeh detonacije GBU-39 spada u retke tehničke izuzetke. Ipak, incident otvara pitanje rizika kontrolisane upotrebe napredne municije u sredinama gde postoji velika verovatnoća da ona padne u ruke protivniku. U trenutku kada su Sjedinjene Države ubrzale isporuke preciznog oružja partnerskim državama, gubitak jednog komada napredne municije predstavlja ozbiljan presedan.

Ako američka diplomatija i obaveštajne agencije ne uspeju da vrate bombu, postoji rizik da GBU-39 postane početni model za razvoj novih sistema ometanja, pa čak i presretanja zapadne municije koju bi razvili ruski ili kineski centri. Time bi se dugoročno smanjila efikasnost američke i izraelske tehnologije u budućim sukobima, a incident iz Bejruta mogao bi postati tačka sa koje počinje nova trka za tehnološku ravnotežu, pišu u brojnim tekstovima zabrinuti zapadni i američki mediji.

ŠTA ZAISTA ZNAČI PAD AMERIČKE BOMBE GBU-39 U TUĐE RUKE?

Pitanje koje se nameće posle incidenta u Bejrutu nije samo političko već tehničko. Koliko je GBU-39 zaista vredna kao vojni „trofej“ i da li njen pad u ruke Rusije, Kine ili Irana otvara ikakav tehnološki proboj? Zapadni mediji vole da predstave SDB kao futurističko američko čudo, ali realnost na terenu pokazuje da su ruski i kineski programi precizno navođenog oružja već godinama najblaže rečeno u korak sa SAD po dometu, masi bojeve glave ili otpornosti na ometanje.

Iako se GBU-39 koristi i u izraelskim i u američkim operacijama protiv inferiornih protivnika, isporučena je i Ukrajini za F-16, a tu je njen uticaj na tok rata praktično nevidljiv. Ukrajinske snage čak ni ne mogu da je iskoriste na način na koji je projektovana, za dubinske udare sa velike visine, jer bi F-16 bio momentalno oboren unutar ruskog slojevitog PVO kišobrana. Postoje improvizovane kopnene platforme, ali ni one nisu dale veće taktičke rezultate, kamoli strateške promene.

U praksi, NATO GPS/INS precizna municija se već godinama suočava sa jednim od najmoćnijih ometačkih sistema na svetu, ruskim sistemima Krasuha, Pole-21 i Tirada, koji su sposobni da deformišu, oslepe ili potpuno odvoje bombu od navigacionih signala. Zato SDB u Ukrajini nije donela nikakav preokret, osim ograničenog taktičkog efekta.

Kada se ukloni politički sloj priče, ostaje racionalno pitanje: šta zapravo može da se izvuče iz jedne neoštećene bombe GBU-39 što Rusija, Kina ili Iran već nemaju?

Odgovor je jednostavan: mogu da izvuku algoritme, možda deo kriptografije i načine integracije kompaktne avionike, ali fundamentalno, Rusi i Kinezi već poseduju oružje istog nivoa, često sa jačim dometom i većom bojevom glavom.

Zapravo, mnogo opasnije za SAD od „krađe tajne“ jeste eventualna mogućnost da Kina napravi drastično jeftiniju kopiju SDB-a i preplavi tržišta Bliskog istoka, Afrike i Azije. To ruši američki monopol, a ne ugrožava njihovu vojnu nadmoć.

U nastavku je upoređena tehnologija: američka GBU-39, ruske UMPK/KAB bombe i kineska LS-6, sa tehničkim karakteristikama i realnom borbenom vrednošću.

