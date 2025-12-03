POZNATI DETALJI PUTINOVE POSETE NJU DELHIJU: Ruskog predsednika će pratiti sedam ministara - biće potpisani važni sporazumi
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin posetiće Indiju 4. i 5. decembra, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
Ušakov je rekao da će Putin i indijski premijer Narendra Modi održati zvanične razgovore 5. decembra, a neformalno će se sastati 4. decembra.
Nakon razgovora, Putin i Modi će izdati zajedničko saopštenje i odobriti program ekonomske saradnje između dve zemlje do 2030. godine.
Tokom posete planirano je i potpisivanje 10 međuvladinih dokumenata i više od 15 komercijalnih sporazuma.
Ruskog predsednika će u Indiju pratiti sedam ministara, među kojima su ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov, ministar poljoprivrede Oksana Lut, ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnjikov i ministar zdravlja Mihail Muraško.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
"PRORATNI FANATICI" Sijarto: Deo Evrope saglasan sa Briselom i želi da ratuje sa Rusijom
03. 12. 2025. u 13:07
"NIKO ZAISTA NE VERUJE U TO" Belgijski premijer: Ideja o porazu Rusije iluzija
03. 12. 2025. u 12:26
AMERIČKI DRŽAVNI SEKRETAR TVRDI: Kraj sukoba u Ukrajini nemoguć bez dijaloga s Moskvom
03. 12. 2025. u 12:17
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)