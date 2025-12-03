Svet

POZNATI DETALJI PUTINOVE POSETE NJU DELHIJU: Ruskog predsednika će pratiti sedam ministara - biće potpisani važni sporazumi

03. 12. 2025. u 15:00

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin posetiće Indiju 4. i 5. decembra, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Foto: Maxim Shipenkov, Pool Photo via AP

Ušakov je rekao da će Putin i indijski premijer Narendra Modi održati zvanične razgovore 5. decembra, a neformalno će se sastati 4. decembra.

Nakon razgovora, Putin i Modi će izdati zajedničko saopštenje i odobriti program ekonomske saradnje između dve zemlje do 2030. godine.

Tokom posete planirano je i potpisivanje 10 međuvladinih dokumenata i više od 15 komercijalnih sporazuma.

Ruskog predsednika će u Indiju pratiti sedam ministara, među kojima su ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov, ministar poljoprivrede Oksana Lut, ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnjikov i ministar zdravlja Mihail Muraško.

