HITNI DEMANT KREMLJA: Netačne tvrdnje da je Putin odbacio američki mirovni plan - Razgovor sa Trampom moguć
TVRDNjE da je predsednik Rusije Vladimir Putin odbacio američki mirovni plan nisu tačne. To nije tako, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Ne, ta tvrdnja nije tačna. Stvar je u tome da je juče prvi put održana direktna razmena mišljenja. Jedan deo stavki plana za Ukrajinu je prihvaćen tokom razgovora Putina i Vitkofa, deo je označen kao neprihvatljiv. To je radni proces, potraga za kompromisom. Predstavnici Rusije su spremni da se sastaju sa američkim kolegama koliko god bude potrebno kako bi se postiglo rešenje - rekao je Peskov.
Kako je dodao, Kremlj se nada da SAD kao i Rusija neće širiti detalje o pregovorima.
- Što se pregovori budu vodili u većoj tišini to će biti produktivniji - istakao je Peskov.
Portparol Kremlja je dodao da je moguć telefonski razgovor Putina i američkog predsednika Donalda Trampa.
- Telefonski razgovor je moguć u svakom trenutku. Postoji mogućnost da bude operativno organizovan - rekao je on.
Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je u utorak sa izaslanikom američkog predsednika Stivenom Vitkofom. Razgovor, koji je trajao oko pet sati, je bio konstruktivan, veoma koristan i informativan.
O Evropi
Evropljani duboko greše u svojoj opsesiji nanošenjem strateškog poraza Rusiji, rekao je portparol Kremlja.
Norveški ministar spoljnih poslova Espen Bart Eide izjavio je da će ta zemlja izdvojiti 500 miliona dolara za kupovinu američkog oružja za Ukrajinu.
- Evropljani ne učestvuju u procesu jer su obuzeti idejom o nanošenju strateškog poraza Rusiji. Oni nastavljaju u tom pravcu a duboko greše - rekao je Peskov.
(Sputnjik)
Preporučujemo
"DRUŽBA" JE DIGNUTA U VAZDUH: Ukajina pogodila ruski naftovod - Pojavili se snimci (VIDEO)
03. 12. 2025. u 12:43
AMERIČKI DRŽAVNI SEKRETAR TVRDI: Kraj sukoba u Ukrajini nemoguć bez dijaloga s Moskvom
03. 12. 2025. u 12:17
JASNA PORUKA IZ KREMLjA: Ne razmatramo privremeni novogodišnji prekid vatre u Ukrajini
03. 12. 2025. u 07:36
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)