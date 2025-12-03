TVRDNjE da je predsednik Rusije Vladimir Putin odbacio američki mirovni plan nisu tačne. To nije tako, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto D. Dozet

- Ne, ta tvrdnja nije tačna. Stvar je u tome da je juče prvi put održana direktna razmena mišljenja. Jedan deo stavki plana za Ukrajinu je prihvaćen tokom razgovora Putina i Vitkofa, deo je označen kao neprihvatljiv. To je radni proces, potraga za kompromisom. Predstavnici Rusije su spremni da se sastaju sa američkim kolegama koliko god bude potrebno kako bi se postiglo rešenje - rekao je Peskov.

Kako je dodao, Kremlj se nada da SAD kao i Rusija neće širiti detalje o pregovorima.

- Što se pregovori budu vodili u većoj tišini to će biti produktivniji - istakao je Peskov.

Portparol Kremlja je dodao da je moguć telefonski razgovor Putina i američkog predsednika Donalda Trampa.

- Telefonski razgovor je moguć u svakom trenutku. Postoji mogućnost da bude operativno organizovan - rekao je on.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je u utorak sa izaslanikom američkog predsednika Stivenom Vitkofom. Razgovor, koji je trajao oko pet sati, je bio konstruktivan, veoma koristan i informativan.

O Evropi

Evropljani duboko greše u svojoj opsesiji nanošenjem strateškog poraza Rusiji, rekao je portparol Kremlja.

Norveški ministar spoljnih poslova Espen Bart Eide izjavio je da će ta zemlja izdvojiti 500 miliona dolara za kupovinu američkog oružja za Ukrajinu.

- Evropljani ne učestvuju u procesu jer su obuzeti idejom o nanošenju strateškog poraza Rusiji. Oni nastavljaju u tom pravcu a duboko greše - rekao je Peskov.

(Sputnjik)