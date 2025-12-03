"PREŠLI STE CRVENU LINIJU" Kina poslala ultimatum Americi - opasno se zakuvalo
KINA se odlučno protivi bilo kakvim vidovima zvanične komunikacije između Sjedinjenih Američkih Država i kineskog regiona Tajvana i poziva Vašington da odmah prekine takve kontakte i da ne šalje pogrešne signale snagama koje zagovaraju nezavisnost Tajvana, saopštio je danas portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan.
Američki mediji preneli su da je predsednik SAD Donald Tramp potpisao zakon kojim se Stejt department obavezuje da redovno preispituje odnose sa Tajvanom i razmatra načine za njihovo produbljivanje.
Reagujući na to, portparol kineskog ministarstva Lin Đijan izjavio je da je stav Kine jasan i nepromenjen kao i da je pitanje Tajvana u samom "jezgru ključnih interesa Kine" i predstavlja "prvu crvenu liniju" koja se ne sme preći u odnosima Pekinga i Vašingtona, navodi Sinhua.
Portparol kineskog ministarstva istakao je da je princip jedne Kine politička osnova bilateralnih odnosa i da su SAD u zajedničkom saopštenju o uspostavljanju diplomatskih odnosa jasno navele da "Sjedinjene Američke Države priznaju Vladu Narodne Republike Kine kao jedinu legitimnu vladu Kine", dok će u tim okvirima održavati samo kulturne, trgovinske i druge nezvanične kontakte sa Tajvanom.
Kina je pozvala SAD da se dosledno pridržavaju principa jedne Kine i tri zajednička kinesko-američka saopštenja, te da krajnje obazrivo postupaju po pitanju Tajvana, obustave zvanične kontakte i prestanu da šalju pogrešne signale snagama koje zagovaraju nezavisnost Tajvana, poručio je Lin.
(Informer)
