Svet

"PREŠLI STE CRVENU LINIJU" Kina poslala ultimatum Americi - opasno se zakuvalo

В.Н.

03. 12. 2025. u 12:35

KINA se odlučno protivi bilo kakvim vidovima zvanične komunikacije između Sjedinjenih Američkih Država i kineskog regiona Tajvana i poziva Vašington da odmah prekine takve kontakte i da ne šalje pogrešne signale snagama koje zagovaraju nezavisnost Tajvana, saopštio je danas portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan.

ПРЕШЛИ СТЕ ЦРВЕНУ ЛИНИЈУ Кина послала ултиматум Америци - опасно се закувало

Foto: Profimedia/Ilustracija

Američki mediji preneli su da je predsednik SAD Donald Tramp potpisao zakon kojim se Stejt department obavezuje da redovno preispituje odnose sa Tajvanom i razmatra načine za njihovo produbljivanje.

Reagujući na to, portparol kineskog ministarstva Lin Đijan izjavio je da je stav Kine jasan i nepromenjen kao i da je pitanje Tajvana u samom "jezgru ključnih interesa Kine" i predstavlja "prvu crvenu liniju" koja se ne sme preći u odnosima Pekinga i Vašingtona, navodi Sinhua.

Portparol kineskog ministarstva istakao je da je princip jedne Kine politička osnova bilateralnih odnosa i da su SAD u zajedničkom saopštenju o uspostavljanju diplomatskih odnosa jasno navele da "Sjedinjene Američke Države priznaju Vladu Narodne Republike Kine kao jedinu legitimnu vladu Kine", dok će u tim okvirima održavati samo kulturne, trgovinske i druge nezvanične kontakte sa Tajvanom.

Kina je pozvala SAD da se dosledno pridržavaju principa jedne Kine i tri zajednička kinesko-američka saopštenja, te da krajnje obazrivo postupaju po pitanju Tajvana, obustave zvanične kontakte i prestanu da šalju pogrešne signale snagama koje zagovaraju nezavisnost Tajvana, poručio je Lin.

(Informer)

BONUS VIDEO - SVE SE TRESLO: Ruski tenkovi na Crvenom trgu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu