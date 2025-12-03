"TO JE NAJBOLJI NAČIN DA SE PROMENI MIŠLJENJE PUTINA" Rute: Ako nema sporazuma, nastavite sa slanjem oružja i sa sankcijama
GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da je dobro što su mirovni pregovori za okončanje rata u Ukrajini u toku, ali da je ključno da se obezbedi da Ukrajina bude u najjačoj mogućoj poziciji.
- Ako nema sporazuma, nastavite sa slanjem oružja i sa sankcijama. To je najbolji način da se promeni mišljenje predsednika Rusije Vladimira Putina - rekao je Rute, prenosi Rojters.
On je istakao da samo Sjedinjene Američke Države, pod vođstvom predsednika Donalda Trampa, mogu da pokažu rezultat.
(Tanjug)
