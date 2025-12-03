Svet

"TO JE NAJBOLJI NAČIN DA SE PROMENI MIŠLJENJE PUTINA" Rute: Ako nema sporazuma, nastavite sa slanjem oružja i sa sankcijama

В. Н

03. 12. 2025. u 10:08

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da je dobro što su mirovni pregovori za okončanje rata u Ukrajini u toku, ali da je ključno da se obezbedi da Ukrajina bude u najjačoj mogućoj poziciji.

ТО ЈЕ НАЈБОЉИ НАЧИН ДА СЕ ПРОМЕНИ МИШЉЕЊЕ ПУТИНА Руте: Ако нема споразума, наставите са слањем оружја и са санкцијама

Foto: Tanjug/AP

- Ako nema sporazuma, nastavite sa slanjem oružja i sa sankcijama. To je najbolji način da se promeni mišljenje predsednika Rusije Vladimira Putina - rekao je Rute, prenosi Rojters.

On je istakao da samo Sjedinjene Američke Države, pod vođstvom predsednika Donalda Trampa, mogu da pokažu rezultat.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DRUŽBA JE DIGNUTA U VAZDUH
Svet

0 2

"DRUŽBA" JE DIGNUTA U VAZDUH

UKRAJINA je pogodila ruski naftovod Družba u centralnoj Tambovskoj oblasti Rusije, izjavio je danas za Rojters izvor u ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi GUR.

03. 12. 2025. u 12:43

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu