PODRUŽNICA AL KAIDE STALA NA STRANU IZRAELA I AMERIKE: "Ko god deluje protiv Irana..." (VIDEO)

KOMANDANT pakistanskih talibana (TTP), Kari Halid Ašna, povezan sa teorističkom Al Kaidom, izjavio je danas da njegova grupa podržava vojne akcije protiv Irana.tero

Ašna je ovu izjavu dao sa teritorije Avganistana.

On je rekao: "Ko god deluje protiv Irana, bilo da je to Izrael ili neko drugi, mi ih u potpunosti podržavamo."

Ove reči dolaze od rivalske pakistanske frakcije talibana i ne odražavaju stav zvaničnog Avganistana. Iako su odnosi Kabula i Teherana zategnuti, avganistanski talibani i dalje ne pružaju nikakvu podršku Izraelu.

Analitičari navode da neke radikalne sunitske grupe vide šiitski Iran kao geopolitičku i versku pretnju zbog njegovog uticaja na šiitske zajednice širom Bliskog istoka i podrške šiitskim milicijama.

Za ove grupe, sukobi sa Iranom imaju prioritet nad tradicionalnim neprijateljstvima sa Izraelom, pa mogu taktički ili ideološki podržati protivnike Irana da bi oslabili iranski uticaj.

Ovakva podrška je, jasno, privremena i strateška, zasnovana na zajedničko

