Svet

PODRUŽNICA AL KAIDE STALA NA STRANU IZRAELA I AMERIKE: "Ko god deluje protiv Irana..." (VIDEO)

В.Н.

01. 03. 2026. u 13:03

KOMANDANT pakistanskih talibana (TTP), Kari Halid Ašna, povezan sa teorističkom Al Kaidom, izjavio je danas da njegova grupa podržava vojne akcije protiv Irana.tero

ПОДРУЖНИЦА АЛ КАИДЕ СТАЛА НА СТРАНУ ИЗРАЕЛА И АМЕРИКЕ: Ко год делује против Ирана... (ВИДЕО)

Foto: Prinstcreen/Iks

Ašna je ovu izjavu dao sa teritorije Avganistana.

On je rekao: "Ko god deluje protiv Irana, bilo da je to Izrael ili neko drugi, mi ih u potpunosti podržavamo."

Ove reči dolaze od rivalske pakistanske frakcije talibana i ne odražavaju stav zvaničnog Avganistana. Iako su odnosi Kabula i Teherana zategnuti, avganistanski talibani i dalje ne pružaju nikakvu podršku Izraelu.

Analitičari navode da neke radikalne sunitske grupe vide šiitski Iran kao geopolitičku i versku pretnju zbog njegovog uticaja na šiitske zajednice širom Bliskog istoka i podrške šiitskim milicijama.

Za ove grupe, sukobi sa Iranom imaju prioritet nad tradicionalnim neprijateljstvima sa Izraelom, pa mogu taktički ili ideološki podržati protivnike Irana da bi oslabili iranski uticaj.

Ovakva podrška je, jasno, privremena i strateška, zasnovana na zajedničko

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)
Svet

0 63

EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

28. 02. 2026. u 10:41 >> 22:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENSKI, MOLIMO TE, VRATI GA SA FRONTA! Ukrajina u šoku, nasilno mobilisan svetski šampion i odmah poslat u JURIŠNIKE

"ZELENSKI, MOLIMO TE, VRATI GA SA FRONTA!" Ukrajina u šoku, nasilno mobilisan svetski šampion i odmah poslat u JURIŠNIKE