IRANSKE RAKETE JUTROS LETELE KA KIPRU! Oglasio se britanski ministar odbrane

BRITANSKI ministar odbrane Džon Hili izjavio je u nedelju da su dve rakete ispaljene iz Irana letelo u pravcu Kipra, gde Britanija ima vojne baze, ali je dodao kako ne veruje da su projektili bili usmereni na britanske objekte.

Foto: Tanjug/AP

„Prilično smo sigurni da naše baze nisu bile meta“, rekao je Hili u izjavi za britanske medije.

Britanski ministar odbrane je rekao da poslednji incident pokazuje „koliko je neselektivna“ iranska odmazda na američko-izraelske udare.

Hili je takođe naveo da se 300 pripadnika britanskog vojnog osoblja nalazilo blizu meta u Bahreinu koje su pogođene iranskim projektilima, dodajući da su „neki od njih bili na svega nekoliko stotina metara od mesta udara raketa“.

