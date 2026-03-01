IRANSKE RAKETE JUTROS LETELE KA KIPRU! Oglasio se britanski ministar odbrane
BRITANSKI ministar odbrane Džon Hili izjavio je u nedelju da su dve rakete ispaljene iz Irana letelo u pravcu Kipra, gde Britanija ima vojne baze, ali je dodao kako ne veruje da su projektili bili usmereni na britanske objekte.
„Prilično smo sigurni da naše baze nisu bile meta“, rekao je Hili u izjavi za britanske medije.
Britanski ministar odbrane je rekao da poslednji incident pokazuje „koliko je neselektivna“ iranska odmazda na američko-izraelske udare.
Hili je takođe naveo da se 300 pripadnika britanskog vojnog osoblja nalazilo blizu meta u Bahreinu koje su pogođene iranskim projektilima, dodajući da su „neki od njih bili na svega nekoliko stotina metara od mesta udara raketa“.
