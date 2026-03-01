Svet

IRANSKE RAKETE JUTROS LETELE KA KIPRU! Oglasio se britanski ministar odbrane

В.Н.

01. 03. 2026. u 12:28

BRITANSKI ministar odbrane Džon Hili izjavio je u nedelju da su dve rakete ispaljene iz Irana letelo u pravcu Kipra, gde Britanija ima vojne baze, ali je dodao kako ne veruje da su projektili bili usmereni na britanske objekte.

ИРАНСКЕ РАКЕТЕ ЈУТРОС ЛЕТЕЛЕ КА КИПРУ! Огласио се британски министар одбране

Foto: Tanjug/AP

„Prilično smo sigurni da naše baze nisu bile meta“, rekao je Hili u izjavi za britanske medije.

Britanski ministar odbrane je rekao da poslednji incident pokazuje „koliko je neselektivna“ iranska odmazda na američko-izraelske udare.

Hili je takođe naveo da se 300 pripadnika britanskog vojnog osoblja nalazilo blizu meta u Bahreinu koje su pogođene iranskim projektilima, dodajući da su „neki od njih bili na svega nekoliko stotina metara od mesta udara raketa“.

Sva dešavanja rata na Bliskom istoku pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

BONUS VIDEO:

Borbena obuka Vojska Srbije: helikopteri u akciji, raketiranje i desant uživo

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)
Svet

0 63

EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

28. 02. 2026. u 10:41 >> 22:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENSKI, MOLIMO TE, VRATI GA SA FRONTA! Ukrajina u šoku, nasilno mobilisan svetski šampion i odmah poslat u JURIŠNIKE

"ZELENSKI, MOLIMO TE, VRATI GA SA FRONTA!" Ukrajina u šoku, nasilno mobilisan svetski šampion i odmah poslat u JURIŠNIKE