NEMA IGRANJA SA DRŽAVOM: Kokanović u lisicama (VIDEO)

В.Н.

01. 03. 2026. u 13:17

NAKON što je divljao na traktoru Kokanović je uhapšen.

Foto: Printscreen

Naime, Kokanović je najpre divljao na traktoru - uništavao tuđu imovinu i probio ogradu, želeo da uništi život Srbima na granici i da blokira granični prelaz. 

Ubrzo nakon toga pokazano mu je da igranja sa državom nema.

Kokanoviću su staljvljene lisice na ruke. 

Pogledajte snimak: 

