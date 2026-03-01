NEMA IGRANJA SA DRŽAVOM: Kokanović u lisicama (VIDEO)
NAKON što je divljao na traktoru Kokanović je uhapšen.
Naime, Kokanović je najpre divljao na traktoru - uništavao tuđu imovinu i probio ogradu, želeo da uništi život Srbima na granici i da blokira granični prelaz.
Ubrzo nakon toga pokazano mu je da igranja sa državom nema.
Kokanoviću su staljvljene lisice na ruke.
Pogledajte snimak:
