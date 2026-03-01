DEMONSTRANTI JURIŠAJU NA AMERIČKE AMBASADE: Krvavi neredi širom Bliskog istoka (VIDEO)

BLISKI istok gori nakon vesti o ubistvu iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija. Talas protesta, koji je započeo kao izraz gneva, u pojedinim gradovima prerastao je u nasilne sukobe sa bezbednosnim snagama – sa žrtvama i ranjenima.

Najdramatičnije scene zabeležene su u Karačiju i Bagdadu, gde su diplomatska predstavništva SAD postala direktna meta demonstranata.

U pakistanskom lučkom gradu Karačiju, stotine demonstranata upale su u američki konzulat, razbijajući prozore i pokušavajući da prodru u unutrašnjost kompleksa. Prema saopštenju pakistanske policije, u neredima je poginulo najmanje šest osoba. Policija i paravojne snage intervenisale su palicama i suzavcem kako bi rasterale okupljene. Prema rečima policijskog zvaničnika Mohameda Džavada, najmanje jedan demonstrant je ubijen u direktnim sukobima, dok je više njih ranjeno. Napad na konzulat usledio je svega nekoliko sati nakon što je objavljeno da je ajatolah Hamnei ubijen u velikom vojnom udaru za koji se odgovornost pripisuje Izraelu i SAD.

Drama u Bagdadu

U Bagdadu se situacija odvija u zaštićenoj diplomatskoj zoni u centru grada, gde se nalazi američka ambasada. Demonstranti, koje lokalni mediji opisuju kao pristalice ubijenog iranskog lidera, pokušali su da probiju bezbednosni kordon. Iračke snage bezbednosti koristile su suzavac kako bi sprečile prodor u kompleks. Zvaničnih podataka o povređenima i uhapšenima još uvek nema, ali snimci koji kruže društvenim mrežama svedoče o haotičnoj i napetoj atmosferi.

Eskalacija širom regiona

Od ranog jutra u Iraku su se čule eksplozije. Prema izveštajima lokalnih izvora, ponovo je gađana američka vojna vazduhoplovna baza u provinciji Erbil, u blizini istoimenog grada i aerodroma. Baza Harir, koja se koristi za operacije protiv ostataka Islamske države, logistiku i obuku, već je ranije bila meta napada u trenucima regionalnih tenzija.

Region na ivici

Smrt vrhovnog verskog vođe Irana pokrenula je opasnu spiralu događaja. Diplomatske misije postale su simbolički i stvarni cilj gneva, a pitanje koje ostaje jeste – da li je ovo početak šire regionalne eskalacije. Bliski istok ulazi u fazu neizvesnosti u kojoj jedan događaj ima potencijal da zapali čitav region.