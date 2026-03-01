Svet

uživoRAT NA BLISKOM ISTOKU: Iran izabrao novog vođu, pa proglasio džihad, pogođena zgrada CIA u Dubaiju, strahoviti udari na Katar (VIDEO)

В.Н.

01. 03. 2026. u 07:31 >> 12:26

DRUGI DAN rata na Bliskom istoku.

РАТ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ: Иран изабрао новог вођу, па прогласио џихад, погођена зграда ЦИА у Дубаију, страховити удари на Катар (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Gemini

Iranski ajatolah proglasio džihad

Iranski ajatolah Naser Makarem Širazi proglasio je džihad protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, navode iranski mediji, u jeku dramatične eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Iran izabrao novog vrhovnog vođu

ARAFI će ovu najvišu funkciju u državi obavljati u prelaznom periodu, nakon eliminacije vrhovnog vođe.

Delovi iranskog drona pali na tržni centar u Šardži

U trećem gradu po veličini u Emiratima, Šardža, delovi srušenog iranskog drona "šahed" pali su na veliki tržni centar, izazvavši veliki požar i gust dim, javljaju lokalni izvori.

Vlasti su evakuisale posetioce i osoblje tržnog centra, dok se vatrogasci bore sa požarom, a detalji o eventualnim žrtvama još nisu objavljeni.

Pezeškijan: Teheran osvetu vidi kao legitimno pravo i obavezu, učinićemo sve da je ispunimo

Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da Teheran osvetu vidi kao "legitimno pravo i obavezu" i da će učiniti sve da ispuni tu obavezu, preneo je Rojters.

"Islamska Republika Iran smatra da su potraga za pravdom i sprovođenje odmazde protiv izvršilaca i onih koji su naredili ovaj istorijski zločin njena dužnost i legitimno pravo i u ispunjenje ove velike odgovornosti i obaveze uložiće svu svoju snagu", istakao je predsednik Irana, uputivši izraze saučešća, prenosi Al Džazira.

(Reuters, Tanjug)

Oštećena ambasada Srbije u Teheranu

Gađana je obližnja baza Basidža, a od siline udarca naneta je šteta i građevini u kojoj se nalazi srpska diplomatska misija.

Pogođena zgrada CIA u Dubaiju

U raketnom napadu Irana na Dubai, pogođena je zgrada CIA, što je javila iranska poluzvanična novinska agencija Fars, kao i još neki bliskoistočni mediji.

Sukob oko Irana prerasta u pomorski rat

„Američke baze u regionu trenutno ne mogu da funkcionišu. Ostaju samo mornaričke snage SAD, a po prvom brodu već smo danas izveli udar. U praksi je počeo pomorski rat i zatvaranje Ormuskog moreuza“, naveo je sagovornik agencije.

Imenovan novi komandant Revolucionarne garde

 

 

Protesti širom SAD: Negde se slavi pogibija Hamneija a negde kritikuju napadi na Iran

U gradovima širom Sjedinjenih Američkih Država demonstranti su izašli na ulice - jedni da proslave pogibiju iranskog verskog lidera Alija Hamneija, a drugi da osude američko-izraelske napade na Iran.

U Los Anđelesu ljudi su se grlili, igrali uz muziku uzbuđeni zbog vesti o udarima na Iran i o pogibiji ajatolaha Hamneija, prenosi Si-En-En.

U Njujorku, demonstranti na Tajms skveru na Menhetnu zahtevali su prekid američko-izraelskih napada na Iran noseći transparent sa porukom američkom predsedniku Donaldu Trampu.

Velika grupa demonstranata sa zastavama i transparentima viđena je i u blizini Bele kuće u Vašingtonu.

U Dalasu su održane demonstracije pod sloganom "Slobodan Iran", a mnogi učesnici su držali iranske zastave, preneli su američki mediji.

Protesti su održani i u Denveru, u Ričmondu i u Nju Orleansu.

Ubijen i načelnik generalštaba iranske vojske

Iranska državna televizija je prenela da je u vazdušnim napadima ubijen načelnik generalštaba iranske vojske Abdolrahim Musavi, preneo je Rojters.

Strahoviti udari na glavni grad Katara: Doha u plamenu

Glavni grad Katara potresen je haosom i panikom nakon što su noćas i jutros odjeknule višestruke eksplozije. Prema snimcima koji su se munjevito proširili društvenim mrežama, nad Industrijskom zonom Dohe diže se gust crni dim.

Pogođen hotel sa pet zvezdica u Bahreinu: Besomučni udari Irana se nastavljaju

Iranski dron pogodio je rano jutros luksuzni hotel Crowne Plaza u Manami, glavnom gradu Bahreina, prema izveštajima koji kruže internetom nakon talasa iranskih napada širom Zaliva. Incident se dogodio usred tekućih raketnih udara nakon početka američke i izraelske vojne operacije protiv Irana i likvidacije ajatolaha Hamneija.

Rubio će održati sastanak sa liderima G7

Američki državni sekretar Marko Rubio održaće danas telefonski razgovor sa liderima G7 o Iranu, prenosi Bi-Bi-Si.

To je jedan od niza razgovora koji se očekuju da će Trampova administracija imati sa globalnim liderima u narednim danima.

(Bi-Bi-Si)

Tramp: Ako Iran udari, uzvratićemo silom koja nikada nije viđena

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je Iranu da ne izvodi udare, jer će u tom slučaju SAD odgovoriti "nikad viđenom silom".

Foto: Tanjug/(AP Photo/Alex Brandon)

 

IRGC: Iranci rešeni da nastave putem Hamneija, napadnuto 27 baza SAD i baze u Izraelu

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) izrazio je saučešće povodom ubistva vođe Islamske revolucije Sejeda Alija Hamneija, ističući da je njegovo ubistvo učinilo iransku naciju odlučnijom u sleđenju njegovog puta.

U saopštenju, IRGC navodi da je "zločinački i teroristički potez opakih vlada SAD i cionističkog režima grubo kršenje verskih, moralnih, pravnih i zajedničkih principa", obećavajući žestoku i odlučnu odmazdu iranske nacije, zbog čega će odgovorni zažaliti, prenosi Al Džazira.

IRGC je, takođe, saopštio da je napao 27 američkih baza na Bliskom istoku.

Kako se precizira, napadnuta je i izraelska vazdušna baza u Tel Nofu, komandna sedišta izraelske vojske u HaKirji u Tel Avivu, kao i veliki vojni industrijski kompleks u istom gradu.

(Al Jazeera)

Glasne eksplozije jutros odjekuju Dubaijem i Dohom

Nekoliko glasnih eksplozija čulo se u oblasti Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i iznad katarske prestonice Dohe ovog jutra, drugi dan zaredom, preneo je Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca.

Nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, Teheran je izveo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Četiri osobe povređene su u subotu u incidentu koji se dogodio na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju, saopštila je služba za medije tog aerodroma.

Takođe, iranski dron pogodio je luksuzni hotel Burdž al Arab u Dubaiju, koji se nalazi na veštačkom ostrvu.

Prema snimcima na društvenim mrežama, nakon napada u hotelu je izbio požar.

(Tanjug, Reuters)

BONUS VIDEO:

