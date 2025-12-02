(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Dostavljač šutnuo ženu uz glavu iz čista mira
DOSTAVLjAČ je u Novosibirsku šutnuo stariju ženu u lice.
Muškarac koji je nosio zeleni ranac sišao je u podzemni prolaz.
Penzionerka je već polako hodala, ne blokirajući put dostavljaču. Napadač je sustigao, oštro zamahnuo nogom i udario je u lice. Žrtva je pala i udarila u zid.
Muškarac je divlje pogledao u kameru i brzo pobegao sa mesta događaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi istragu, piše REN TV.
