(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Dostavljač šutnuo ženu uz glavu iz čista mira

DOSTAVLjAČ je u Novosibirsku šutnuo stariju ženu u lice.

Foto: Shutterstock

Muškarac koji je nosio zeleni ranac sišao je u podzemni prolaz.

Penzionerka je već polako hodala, ne blokirajući put dostavljaču. Napadač je sustigao, oštro zamahnuo nogom i udario je u lice. Žrtva je pala i udarila u zid.

Muškarac je divlje pogledao u kameru i brzo pobegao sa mesta događaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi istragu, piše REN TV.