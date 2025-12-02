TOKOM oslobađanja Zelenog Gaja u Zaporoškoj oblasti, ruske Oružane snage preuzele su kontrolu nad površinom od preko osam kvadratnih kilometara, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

-Oslobađanje Zelenog Gaja stvorilo je kritičnu situaciju za jedinice ukrajinskih Oružanih snaga, koje komanda nije uspela da blagovremeno povuče sa svojih položaja, ističe se u saopštenju. Dostignuta linija omogućava dalje ofanzivne operacije, naglašava Ministarstvo.

Takođe se dodaje da je oslobađanje Volčanska omogućilo proširenje bezbednosne tampon-zone u Harkovskoj oblasti.

Ukrajinske jedinice koristile su Volčansk kao veliko utvrđeno područje sa razvijenom mrežom podzemnih komunikacija i moćnom linijom odbrane duž reke Volčja, objašnjava se u saopštenju. Dodaje se da je ministar odbrane Rusije Andrej Belousov čestitao vojnicima grupe „Centar“ oslobađanje Krasnoarmejska koji je imao strateški značaj, što doprinosi daljem napredovanju.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije

Jedinice grupe „Zapad“ poboljšale su taktičke položaje i porazile formacije šest ukrajinskih brigada u različitim delovima Harkovske oblasti i DNR. Gubici protivnika u zoni dejstava grupe iznose: do 235 vojnika, tri oklopna vozila, uključujući dva oklopna vozila „hamvi“, 13 automobila, borbeno vozilo raketnog sistema RAK-SA-12, 13 stanica za radioelektronsko ratovanje i četiri skladišta municije;

Grupa „Istok“ oslobodila je naselja Zeljoni gaj i Dobropolje u Zaporoškoj oblasti. U zoni dejstava grupe poginulo je i ranjeno više od 265 ukrajinskih vojnika, a uništeno 10 automobila, haubica M777 i skladište opreme;

Jedinice grupe „Jug“ zauzele su povoljnije položaje. Poražene su formacije šest ukrajinskih brigada u DNR. U borbama je poginulo i ranjeno više od 120 ukrajinskih vojnika, a uništena četiri oklopna vozila, uključujući i „mastif“, osam automobila, stanica za radioelektronsko raotvanje, sedam skladišta municije i opreme;

Grupa „Dnjepar“ zauzela je povoljnije položaje. Poražene su formacije četiri ukrajinske brigade u Zaporoškoj i Herskonskoj oblasti. Uništeno je 80 ukrajinskih vojnika, 12 automobila, šest stanica za radioelektronsko ratovanje, četiri skladišta municije, opreme i goriva;

Jedinice grupe „Centar“ završile su oslobođenje Krasnoarmejska u DNR. U zoni dejstava grupe poginulo je i ranjeno do 495 ukrajinskih vojnika, a uništeno oklopno vozilo „viking“ i dva automobila. Jedinice grupe „Sever“ oslobodile su grad Volčansk u Harkovskoj oblasti. Poražene su jedinice ukrajinske brigade kod naselja Viljča u Harkovskoj oblasti. Na sumskom pravcu poražene su formacije pet ukrajinskih brigada u Sumskoj oblasti. Ukrajinske snage izgubile su više od 205 ukrajinskih vojnika, 18 automobila i dva artiljerijska oruđa;

PVO sistemi oborili su 44 ukrajinske bespilotne letelice avionskog tipa.

