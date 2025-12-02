"TRENUTNO NE POSTOJI KONSENZUS": Rute o ulasku Ukrajine u NATO
GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute ponovio je danas da trenutno ne postoji konsenzus koji je potreban da Ukrajina pristupi Alijansi.
- Praktično je, kao što znate, potreban konsenzus svih saveznika da bi Ukrajina pristupila NATO-u. A trenutno, kao što znate, ne postoji konsenzus o pristupanju Ukrajine NATO-u - rekao je on novinarima u Briselu, prenosi Rojters.
Rute je rekao da očekuje nove doprinose saveznika programu Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), mehanizmu za finansiranje naoružanja Ukrajine, u narednim danima.
Kazao je i da pozdravlja napore Sjedinjenih Američkih Država da okončaju rat u Ukrajini i izrazio uverenje da će oni na kraju "vratiti mir u Evropu".
(Tanjug)
