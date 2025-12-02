Svet

"TRENUTNO NE POSTOJI KONSENZUS": Rute o ulasku Ukrajine u NATO

В. Н.

02. 12. 2025. u 14:56

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute ponovio je danas da trenutno ne postoji konsenzus koji je potreban da Ukrajina pristupi Alijansi.

ТРЕНУТНО НЕ ПОСТОЈИ КОНСЕНЗУС: Руте о уласку Украјине у НАТО

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

- Praktično je, kao što znate, potreban konsenzus svih saveznika da bi Ukrajina pristupila NATO-u. A trenutno, kao što znate, ne postoji konsenzus o pristupanju Ukrajine NATO-u - rekao je on novinarima u Briselu, prenosi Rojters.

Rute je rekao da očekuje nove doprinose saveznika programu Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), mehanizmu za finansiranje naoružanja Ukrajine, u narednim danima.

Kazao je i da pozdravlja napore Sjedinjenih Američkih Država da okončaju rat u Ukrajini i izrazio uverenje da će oni na kraju "vratiti mir u Evropu".

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose