RIA NOVOSTI: Automobil u kojem je Vitkof stigao u ambasadu SAD u Moskvi

AUTOMOBIL iz kolone vozila specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa stigao je danas u ambasadu Sjedinjenih Američkih Država nakon što je on doputovao u Moskvu, javljaju RIA Novosti.

Foto Ria.ru/Mihail Voskresenskiй

Vitkof je stigao u Rusiju oko 14 časova po moskovskom vremenu.

Sat i po kasnije, jedno od vozila koja su došla po američkog izaslanika na stanici Vnukovo-2 ušlo je u krug američke ambasade.

Bio je to "ševrolet taho" terenac sa diplomatskim registarskim tablicama američke ambasade.

Automobil je ušao u krug ambasade sam, bez pratnje.

Kako je ranije izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, predsednik Rusije Vladimir Putin sastaće se sa Vitkofom u Kremlju posle 15 časova po srednjeevropskom vremenu.

-Putin će u Kremlju primiti gospodina Vitkofa, glavnog američkog pregovarača za ukrajinska pitanja. (Zet američkog predsednika Donalda Trampa) Džared Kušner će takođe biti sa njim, rekao je Peskov.

Peskov je rekao da će sastanak trajati "koliko god bude potrebno".

Ova poseta će biti šesta ove godine za američkog specijalnog izaslanika.

Očekuje se da će Vitkof na sastanak sa Putinom doneti američke predloge za mirno rešenje u Ukrajini, ističu lokalni mediji.

(Tanjug)

