PRIVEDENA FEDERIKA MOGERINI: Bivša šefica evropske diplomatije osumnjičena za prevaru
BELGIJSKA policija privela je bivšu šeficu evropske diplomatije Federiku Mogerini u slučaju prevare.
Ranije je Evropsko tužilaštvo saopštilo da su u sedištu Službe za spoljne poslove Evropske unije i Evropskog koledža u Brižu izvršeni pretresi u okviru istrage o zloupotrebi sredstava.
Federika Mogerini je rektor Koledža.
(Sputnjik)
