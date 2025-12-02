PRVI snimci iz oslobođenog Pokrovska u Donjeckoj Narodnoj Republici pojavili su se na internetu, prikazujući ruske vojnike kako razvijaju zastavu u centru grada koji je ranije bio poznat kao Krasnoarmejsk.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Ovaj događaj označio je ključnu prekretnicu na frontu, a izveštaj o zauzimanju grada lično je predsedniku Vladimiru Putinu podneo načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov tokom Putinove posete komandnom punktu Združenih snaga.

Ilustracija telegram rybar

Portparol Dmitrij Peskov precizirao je da je Gerasimov obavestio vrhovnog komandanta o potpunoj kontroli nad Pokrovskom i nad Volčanskom u Harkovskoj oblasti. U izveštajima su obuhvaćeni i rezultati ofanzivnih dejstava duž cele linije kontakta, uključujući napredovanje u više operativnih pravaca.

Na internetu se pojavio snimak ruskog udara na položaje ukrajinskih snaga u blizini sela Viljča u Harkovskoj oblasti. Prema rečima ruskih vojnih zvaničnika, višecevni raketni sistemTornado-S efikasno je pogodio metu. Sudeći po snimku, od mete praktično ništa nije ostalo. pic.twitter.com/IDIvFUjKMV — Oruzje Online (@oruzjeonline) December 1, 2025

Prema istim izvorima, ruske snage su u Harkovskoj oblasti ostvarile ozbiljne pomake. Nakon zauzimanja Volčanska nastavljeno je potiskivanje ukrajinskih jedinica prema selu Viljča, gde je prema lokalnim izveštajima otpor protivničkih snaga u povlačenju slomljen prodorom ruskih boraca kroz šumska područja. Objavljeni snimci potvrđuju da je sistem Tornado-S precizno pogodio privremenu tačku raspoređivanja ukrajinskih snaga, pri čemu od mete gotovo ništa nije ostalo.

Istovremeno, ruski predsednik obavešten je i o početku operacije oslobađanja Guljajpolja u Zaporoškoj oblasti. Komandant grupe snaga „Istok“ podneo je izveštaj Putinu o početnim uličnim borbama i napretku na tom pravcu. Stručnjaci su ranije procenjivali da bi borbe u Guljajpolju mogle da se završe do kraja decembra, što sada izgleda sve realnije.

Komanda je predsedniku podnela i detaljan izveštaj o operaciji likvidacije ukrajinske grupe opkoljene u aglomeraciji Krasnoarmejsk–Dimitrov. Ruske jedinice zauzele su južne okruge Dimitrova (Mirnograda) i nastavile dalje napredovanje ulicu po ulicu. Na snimcima se vidi dejstvo avijacije na uporišta ukrajinskih snaga koje su se ukopale u stambenim blokovima, industrijskim objektima i podrumima.

Napad avionskom bombom FAB-3000 sa dodatim UMPK kompletom na ukrajinske oružane snage u Mirnogradu. pic.twitter.com/dSBD5S1e9T — Oruzje Online (@oruzjeonline) December 1, 2025

Posebno snažan odjek izazvalo je objavljivanje snimka pada avio-bombe FAB-3000 sa UMPK kompletom na jednu od lokacija u Mirnogradu gde su ukrajinski bataljoni bili ukopani. Ekstremno snažna eksplozija potpuno je razorila položaj, potvrđujući da ruske Vazduhoplovne snage sistematski uništavaju sva skloništa u kojima se nalazi opkoljena grupa.

Zabeleženi krateri i stepen razaranja ukazuju da ovo nije prvo dejstvo te vrste u tom delu grada, što jasno govori da za opkoljene ukrajinske snage nije predviđeno nikakvo izvlačenje i da su u potpunoj blokadi. Nedostatak municije i hrane, prema analitičarima, već dovodi do sloma struktura komande na terenu.

Situacija u Harkovskoj oblasti za ukrajinsku stranu postaje sve kritičnija. Na levoj obali Oskola nastavlja se uništavanje preostalih opkoljenih jedinica, dok ruske snage postavljaju uslove za dalji pritisak prema Čugujevu i Balakleji, što bi otvorilo novi operativni pravac ka dubini Harkovske oblasti.

Ilustracija telegram rybar

Ruski predsednik je posetio komandni punkt Združene grupe snaga, gde je primio izveštaje o oslobađanju Pokrovska (Krasnoarmejska) i Volčanska i zahvalio se komandantima.

Tokom obilaska komandnog punkta, predsednik Putin je dao direktive za jačanje materijalne podrške trupama koje učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji. Posebno je naglašena priprema za zimsku sezonu i obezbeđivanje svih potrebnih rezervi i opreme.

Počelo povlačenje ukrajinskih oružanih snaga sa Krasnog Limana

Ukrajinska komanda je počela povlačenje svojih snaga iz Krasnog Limana, prema ruskim analitičkim resursima. Međutim, još nije jasno da li ovo predstavlja potpuno povlačenje ukrajinskih oružanih snaga iz grada ili Kijev povlači samo one jedinice koje su ostale borbeno spremne.

Opisujući celokupnu situaciju na ovom delu linije kontakta, ruski analitičari napominju da njihove oružane snage trenutno nastavljaju da eliminišu džepove ukrajinskog otpora u selu Drobiševo, a takođe napadaju pozicije u Jarovskoj šumi.

U međuvremenu, napori u oblastima Karpovke, Redkoduba, Novomihajlivske šume i Petrovskog se nastavljaju, tvrde ruski izvori.

📌 RUSSIAN PRESSURE INTENSIFIES FROM LIMAN TO ZAPOROZHYE AS UKRAINIAN DEFENSES FRAGMENT



🔶 Russian forces advance toward Krasny Liman as Ukrainian defense relies primarily on dense UAV networks embedded in residential areas. Concentrations are reported along Tsiolkovsky Street,… pic.twitter.com/NsnNHkyLMB — Henri José (Gloria Finis 🇫🇷 The opinion 🇩🇰) (@ThetruthDW) December 1, 2025

Podsećanja radi, Rusima je zauzimanje Krasnog Limana bitno za dalje napredovanje ka Slavjansku. Prema obaveštajnim podacima, velike snage ukrajinskih oružanih snaga bili su koncentrisani u ovom gradu do nedavno.

Međutim, juče je stigla vest da su ruske oružane snage izvele bočni manevar u ovom sektoru fronta, preuzevši kontrolu nad većim delom sela Dibrovo. Ova činjenica je značajno zakomplikovala situaciju za Kijev u Krasnom Limanu. Moguće je da je pritisak ruskih snaga podstakao ukrajinsku komandu da povuče svoje preostale jedinice spremne za borbu.

Bilo kako bilo, napredovanje ruskih snaga u Pokrovsku, Volčansku, Mirnogradu i na pravcu Guljajpolja u zbiru pokazuju da se operativna situacija na više delova fronta stabilno pomera u korist Moskve, dok intenzivna upotreba avijacije i visoko preciznih raketnih sistema ubrzava slom preostalih ukrajinskih uporišta.

