VANDALSKI ČIN NA SINAGOGI U RIMU: Dve osobe pokrivene kapuljačama premazale su zidove sinagoge u kvartu Monte Verde u Rimu
Predsednik Republike Italije Serđo Matarela je telefonirao predsedniku Jevrejske zajednice Rima izražavajući mu solidarnost zbog tog vandalskog čina.
U rukama su nosili kantu sa crnim lakom, premazivali su zidve sinagoge, ispisivali nedolične poruke, ali i tablu koja je postavljena na zidu u znak sećanja na dvogodišnje dete koje je ubijeno 80-ih godina pod komandom palestinskih terorista ispred sinagoge.
Sve se to dogodilo posle jedne manifestacije za Gazu održane u Rimu. Iz jevrejske zajednice apeluju na Vladu da treba da učini nešto protiv antisemitizma kao političke borbe. Policija proučava detalje sa nadzornih kamera kakao bi stigla, eventualno, do lica koja su počinila takav vandalizam, jer se to smatra krivičnim delom rasističke mržnje. Gradonačelnik Rima Roberto Gualtijeri smatra da takav čin vređa čitav grad.
