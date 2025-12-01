MERC UPOZORAVA: Neće biti diktiranog mira u Ukrajini

NEMAČKA kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da ne može da bude "diktiranog mira" u Ukrajini, a u interesu Nemačke je da ima bliske i "ravnopravne" političke odnose sa Poljskom u vreme kada su suočene sa "pretnjom revizionističkog režima Rusije".

Foto: Tanjug Ap

- Posebno u ovim vremenima, kada je evropsko jedinstvo pod takvim pritiskom, ne smemo dozvoliti da budemo podeljeni - rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji nakon sastanka sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom u Berlinu, prenosi Gardijan.

Merc je pozvao na bližu saradnju u oblasti odbrane i bezbednosti, uključujući odbranu istočnog krila NATO-a pomoću nemačkih borbenih aviona stacioniranih u Poljskoj i zajedničkim radom na dronovima.

On je ocenio da je potrebno modernizovati prekogranične železničke veze dve zemlje i ojačati druge transportne inicijative.

Naveo je da je potrebna bliža koordinacija kad je reč o mirovnim pregovorima za Ukrajinu.

(Tanjug)

