MERC UPOZORAVA: Neće biti diktiranog mira u Ukrajini
NEMAČKA kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da ne može da bude "diktiranog mira" u Ukrajini, a u interesu Nemačke je da ima bliske i "ravnopravne" političke odnose sa Poljskom u vreme kada su suočene sa "pretnjom revizionističkog režima Rusije".
- Posebno u ovim vremenima, kada je evropsko jedinstvo pod takvim pritiskom, ne smemo dozvoliti da budemo podeljeni - rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji nakon sastanka sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom u Berlinu, prenosi Gardijan.
Merc je pozvao na bližu saradnju u oblasti odbrane i bezbednosti, uključujući odbranu istočnog krila NATO-a pomoću nemačkih borbenih aviona stacioniranih u Poljskoj i zajedničkim radom na dronovima.
On je ocenio da je potrebno modernizovati prekogranične železničke veze dve zemlje i ojačati druge transportne inicijative.
Naveo je da je potrebna bliža koordinacija kad je reč o mirovnim pregovorima za Ukrajinu.
(Tanjug)
