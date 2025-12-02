„SVEOBUHVATNA MODERNIZACIJA“ LOVCA SU-57: Primenjuju se iskustva iz rata u Ukrajini i drugih bojišta

NAKON ograničenog ulaska u službu 2020. godine i formiranja prvog punog bataljona 2024. godine, izveštaji o mogućnostima i planiranim budućim nadogradnjama prvog ruskog lovaca pete generacije, Su-57, nedavno su sve češće objavljivani od strane istaknutih lokalnih izvora.

Foto printskrin youtube military update

Generalni direktor državnog odbrambenog konglomerata Rosteh, Sergej Čemezov, detaljnije je objasnio planove za nastavak modernizacije aviona i ono što on smatra nekim od njegovih prednosti u odnosu na konkurentske avione koji se koriste u inostranstvu.

-Avion se još uvek usavršava, izjavio je on, dodajući da se „radi na sveobuhvatnoj modernizaciji koja će obuhvatiti njegove komponente, elektroniku i naoružanje“.

Odbacio je široko rasprostranjene strane kritike aviona, smatrajući ih odražavanjem konkurentskih interesa rivalskih lovačkih industrija drugih zemalja, naglašavajući da je Su-57 „dobio velike pohvale i od međunarodnih partnera i od ruskih pilota“.

Što se tiče borbenog testiranja Su-57, za koje ruski izvori više puta tvrde da programu pruža prednost u odnosu na rivale, Čemezov je primetio: „Su-57 već nadmašuje mnoge svoje strane pandane u brojnim aspektima, a sa daljim poboljšanjima, ova prednost će samo rasti. Za razliku od svojih konkurenata, testiran je u svim borbenim scenarijima - delujući u Siriji, a sada je aktivno angažovan u trenutnoj zoni specijalnih operacija. Efikasno je demonstrirao svoje sposobnosti u novim taktičkim ulogama i potvrdio robusnost svojih stelt karakteristika.“

Nivo borbenog testiranja lovca ostaje jedinstven, pri čemu je avion u stanju da lansira rakete vazduh-zemlja, što mu omogućava da izvodi složenije napade za uloge kao što je suzbijanje protivvazdušne odbrane na načine na koje njegovi zapadni rivali F-22 i F-35 ne mogu, prvi na neodređeno vreme, a drugi dok ne dobije znatno odložene nadogradnje Bloka 4 u 2030-im.



-Dok se avion ne povuče iz upotrebe, nastaviće se sa usavršavanjem. Uključujemo sve modifikacije i inovacije pre nego što se uvedu u proizvodnju, izjavio je u vezi sa budućim planovima modernizacije.

Program lovaca je ipak ovo nadoknadio brojnim prednostima, a najznačajniji je veći naglasak od rane faze na integraciji veoma raznovrsnog spektra visoko sposobnih tipova raketa, uključujući hipersonično oružje, protivzračne rakete i razne krstareće rakete koje izbegavaju radar. Troškovi održavanja i zahtevi lovca su takođe znatno niži od onih kod F-22 i F-35 zbog njegovog jednostavnijeg dizajna koji naglašava nisko održavanje, a značajan rezultat toga je upotreba vatrostalnog stakla koje apsorbuje radar umesto stelt premaza.

militarywatchmagazine.com

