„SVEOBUHVATNA MODERNIZACIJA“ LOVCA SU-57: Primenjuju se iskustva iz rata u Ukrajini i drugih bojišta
NAKON ograničenog ulaska u službu 2020. godine i formiranja prvog punog bataljona 2024. godine, izveštaji o mogućnostima i planiranim budućim nadogradnjama prvog ruskog lovaca pete generacije, Su-57, nedavno su sve češće objavljivani od strane istaknutih lokalnih izvora.
Generalni direktor državnog odbrambenog konglomerata Rosteh, Sergej Čemezov, detaljnije je objasnio planove za nastavak modernizacije aviona i ono što on smatra nekim od njegovih prednosti u odnosu na konkurentske avione koji se koriste u inostranstvu.
-Avion se još uvek usavršava, izjavio je on, dodajući da se „radi na sveobuhvatnoj modernizaciji koja će obuhvatiti njegove komponente, elektroniku i naoružanje“.
Odbacio je široko rasprostranjene strane kritike aviona, smatrajući ih odražavanjem konkurentskih interesa rivalskih lovačkih industrija drugih zemalja, naglašavajući da je Su-57 „dobio velike pohvale i od međunarodnih partnera i od ruskih pilota“.
Što se tiče borbenog testiranja Su-57, za koje ruski izvori više puta tvrde da programu pruža prednost u odnosu na rivale, Čemezov je primetio: „Su-57 već nadmašuje mnoge svoje strane pandane u brojnim aspektima, a sa daljim poboljšanjima, ova prednost će samo rasti. Za razliku od svojih konkurenata, testiran je u svim borbenim scenarijima - delujući u Siriji, a sada je aktivno angažovan u trenutnoj zoni specijalnih operacija. Efikasno je demonstrirao svoje sposobnosti u novim taktičkim ulogama i potvrdio robusnost svojih stelt karakteristika.“
Nivo borbenog testiranja lovca ostaje jedinstven, pri čemu je avion u stanju da lansira rakete vazduh-zemlja, što mu omogućava da izvodi složenije napade za uloge kao što je suzbijanje protivvazdušne odbrane na načine na koje njegovi zapadni rivali F-22 i F-35 ne mogu, prvi na neodređeno vreme, a drugi dok ne dobije znatno odložene nadogradnje Bloka 4 u 2030-im.
-Dok se avion ne povuče iz upotrebe, nastaviće se sa usavršavanjem. Uključujemo sve modifikacije i inovacije pre nego što se uvedu u proizvodnju, izjavio je u vezi sa budućim planovima modernizacije.Iako Su-57 ostaje u prednosti po stepenu borbenih ispitivanja, mogućnosti lovca se smatraju inferiornim u odnosu na F-35 i nove kineske J-20 i J-35 u brojnim aspektima. Najznačajnije je da su avionika ruskog aviona i njegove mogućnosti prikrivenosti mnogo više ograničene nižim statusom industrije zemlje u ovim oblastima, što bi mogli biti posebni nedostaci u eri mrežno-centričnog ratovanja.
Program lovaca je ipak ovo nadoknadio brojnim prednostima, a najznačajniji je veći naglasak od rane faze na integraciji veoma raznovrsnog spektra visoko sposobnih tipova raketa, uključujući hipersonično oružje, protivzračne rakete i razne krstareće rakete koje izbegavaju radar. Troškovi održavanja i zahtevi lovca su takođe znatno niži od onih kod F-22 i F-35 zbog njegovog jednostavnijeg dizajna koji naglašava nisko održavanje, a značajan rezultat toga je upotreba vatrostalnog stakla koje apsorbuje radar umesto stelt premaza.
