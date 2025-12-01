KLJUČNI TRENUTAK ZA MIR U EVROPI: Makron posle susreta sa Zelenskim o pregovorima za prekid rata u Ukrajini

Nalazimo se u ključnom trenutku za mir u Evropi, poručio je francuski predsednik Emanuel Makron posle susreta sa ukrajinskim šefom države Vladimirom Zelenskim u Jelisejskoj palati.

Foto: Printskrin

Makron je istakao da Francuska, zajedno sa Velikom Britanijom, Nemačkom i ostalim evropskim partnerima, želi pravedni i trajni mir u Ukrajini. Dodao je da je sastanak sa Zelenskim pomogao da se nastavi sa usaglašavanjem na evropskom nivou i da se koordiniraju pogledi s pregovaračima, kao i da će biti sve jasnije sledećih dana posle sastanaka američke i ruske delegacije. Poručio je i da je "finalizovan rad na bezbednosim garancijama."

I Zelenski je na zajedničkoj konferenciji za medije posle susreta s Makronom ovaj sastanak označio kao "veoma važan".

- Treba završiti ovaj rat dostojanstveno – kazao je ukrajinski predsednik.

Zelenski pokušava da izbori što bolju poziciju za Ukrajinu pred eventualno sklapanje mira s Rusijom. Mir je, istini za volju, i dalje na dugačkom štapu, i pored američkog predloga stavljenog na sto i evropskih "amandmana" na ovaj dokument.

Upravo u Parizu, kod svog najvernijeg međunarodnog saveznika Emanuela Makrona, ukrajinski predsednik je tražio novu podršku u krojenju mira. Ovo je deseti put da Zelenski dolazi u Francusku od početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine.

Doček je, po običaju, protekao, uz čvrst zagrljaj dvojice šefova država u predvorju Jeliseja, pre nego što su ušli u palatu na bilateralni razgovor.

Zelenski je ovde bio pre samo dve sedmice, kada je sklopljen sporazum o jačanju saradnje između dve zemlje u periodu od deset sledećih godina, slanjem dronova, presretača dronova, bombi s novođenjem, novim sistemom protivvazdušne odbrane i isporukom sto aviona tipa "rafal".

Francuski mediji, poput gledane BFMTV, ističu da je Zelenski u dosta lošoj poziciji, i na frontu, i zbog korupcionaške afere. Postavlja se i pitanja koliko ovaj pariski sastanak može da doprinese konačnom rešenju, dok se pregovori trenutno vode na Floridi, a Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof savetnik ide u Moskvu.