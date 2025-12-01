RUSKA VOJSKA NAPREDUJE: Oslobođeno naselje u DNR
RUSKA vojska je oslobodila naseljeno mesto Klinovo u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Ruske snage su pogodile energetske objekte koje koriste Oružane snage Ukrajine, navodi se u dnevnom izveštaju o toku Specijalne vojne operacije.
Takođe su oštećena ukrajinska skladišta municije, goriva, bespilotnih letelica, kao i privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih snaga i stranih plaćenika, dodaje se u saopštenju.
Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 210 vojnika i uništile jedno borbeno oklopno vozilo, 13 automobila i artiljerijsko oružje tokom proteklog dana.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 230 vojnika i uništile 13 automobila i tri artiljerijska oruđa. U ovom području, takođe je uništeno 17 stanica za radio-elektronsku borbu, radarska stanica za kontrabaterijsku borbu američke proizvodnje i pet skladišta municije.
Jedinice grupe trupa "Jug" prodrle su duboko u neprijateljsku odbranu i oslobodile naseljeno mesto Klinovo u Donjeckoj Narodnoj Republici.
U zoni njihove odgovornosti, ukrajinske snage su izgubile više od 210 pripadnika i pet oklopnih borbenih vozila, uključujući oklopni transporter "strajker" i dva oklopna transportera M113 američke proizvodnje. Uništeno je devet automobila, četiri artiljerijska oruđa, dve stanice za elektronsko ratovanje i dva skladišta zaliha.
Jedinice grupe trupa "Centar" poboljšale su svoje položaje duž linije fronta. Tokom proteklog dana, neutralisale su do 480 ukrajinskih vojnika, tri oklopna borbena vozila, tri automobila i jedno artiljerijsko oruđe.
Jedinice grupe trupa "Istok" neutralisale su više od 210 vojnika, dva oklopna borbena vozila, 12 automobila i skladište zaliha.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" su neutralisale do 75 vojnika ukrajinskih snaga, devet vozila i skladište zaliha.
Tokom protekla 24 sata, snage protivvazdušne odbrane oborile su tri vođene rakete dugog dometa "neptun" i 97 bespilotnih letelica.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoćž
Preporučujemo
UKRAJINSKI PUKOVNIK: Hitno nam trebaju PVO rakete ili nam sleduje...
30. 11. 2025. u 16:33
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)