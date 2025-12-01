RUSKA vojska je oslobodila naseljeno mesto Klinovo u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Ruske snage su pogodile energetske objekte koje koriste Oružane snage Ukrajine, navodi se u dnevnom izveštaju o toku Specijalne vojne operacije.

Takođe su oštećena ukrajinska skladišta municije, goriva, bespilotnih letelica, kao i privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih snaga i stranih plaćenika, dodaje se u saopštenju.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 210 vojnika i uništile jedno borbeno oklopno vozilo, 13 automobila i artiljerijsko oružje tokom proteklog dana.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 230 vojnika i uništile 13 automobila i tri artiljerijska oruđa. U ovom području, takođe je uništeno 17 stanica za radio-elektronsku borbu, radarska stanica za kontrabaterijsku borbu američke proizvodnje i pet skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" prodrle su duboko u neprijateljsku odbranu i oslobodile naseljeno mesto Klinovo u Donjeckoj Narodnoj Republici.

U zoni njihove odgovornosti, ukrajinske snage su izgubile više od 210 pripadnika i pet oklopnih borbenih vozila, uključujući oklopni transporter "strajker" i dva oklopna transportera M113 američke proizvodnje. Uništeno je devet automobila, četiri artiljerijska oruđa, dve stanice za elektronsko ratovanje i dva skladišta zaliha.

Jedinice grupe trupa "Centar" poboljšale su svoje položaje duž linije fronta. Tokom proteklog dana, neutralisale su do 480 ukrajinskih vojnika, tri oklopna borbena vozila, tri automobila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Istok" neutralisale su više od 210 vojnika, dva oklopna borbena vozila, 12 automobila i skladište zaliha.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" su neutralisale do 75 vojnika ukrajinskih snaga, devet vozila i skladište zaliha.

Tokom protekla 24 sata, snage protivvazdušne odbrane oborile su tri vođene rakete dugog dometa "neptun" i 97 bespilotnih letelica.

