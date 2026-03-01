KO JE NOVI DIREKTOR LUVRA: Voli operu, doktor je istorije umetnosti, vodio dvorac u Versaju
Posle ostavke Lorans de Kar, predsednik Francuske Emanuel Makron imenovao je, na sednici vlade, Kristofa Leriboa za novog direktora muzeja Luvr.
Dosadašnji prvi čovek Versajskog dvorca tako prelazi na čelo najpoznatijeg francuskog muzeja, koji se suočava sa krizom posle spektakularne pljačke od 19. oktobra prošle godine. Leriboa je na tu funkciju predložila ministarka kulture Rašida Dati, a zanimljivo je da je krajem 2021. godine on već nasledio Lorans de Kar na mestu direktora Muzeja Orsej.
Ovaj 62-godišnji istoričar umetnosti, rođen u departmanu Val d’Oaz, ima bogatu profesionalnu biografiju. Generalni je konzervator baštine, doktor istorije umetnosti i specijalista za 18. vek.
Karijeru je započeo 1989. godine u muzeju Karnavale kao kustos zadužen za slike i crteže, potom je 2006. prešao u Luvr kao zamenik šefa odeljenja za grafičke umetnosti i direktor muzeja Ežen Delakroa. Vodio je i Muzej Peti Pale u Parizu, zatim Muzej Orsej i Oranžeriju, da bi u februaru 2024. bio imenovan za direktora dvorca u Versaju.
Na čelu javne ustanove dvorca, muzeja i nacionalnog domena Versaj stekao je široku podršku i zaposlenih i lokalnih vlasti. Gradonačelnik Versaja Fransoa de Mazijer izrazio je žaljenje zbog njegovog odlaska, ističući njegove profesionalne i ljudske kvalitete, dok su predstavnici zaposlenih pohvalili kvalitet društvenog dijaloga koji je uspostavio.
Kao predsednik dvorca nadzirao je i rad prestižne Kraljevske opere. Veliki je ljubitelj muzike. Često se poziva na Ničeovu misao da bi "bez muzike život bio greška". U najavi sezone u toku posebno je isticao bogat koncertni program Opere. Sada ga u Luvru očekuje izazov upravljanja jednom od najvažnijih kulturnih institucija na svetu u osetljivom trenutku njenog funkcionisanja, kada su najavljeni veliki radovi na restauraciji.
Preporučujemo
RAZORAN ZEMLjOTRES POGODIO FIDžI: Poznato da li je izdato upozorenje na cunami
01. 03. 2026. u 07:17
TRAMP BRUTALNO ZAPRETIO IRANU: Ako udarite, uzvratićemo silom koja nikada nije viđena
01. 03. 2026. u 07:12
RUSIJA – UKRAJINA - ČETIRI GODINE PAKLA: Kuda ide pravoslavlje?
01. 03. 2026. u 07:00
IRAN POTVRDIO SMRT VRHOVNOG VOĐE: Ajatolah Ali Hamnei je ubijen
01. 03. 2026. u 06:48 >> 06:57
PAKAO U DUBAIJU! Iranci pogodili Burdž el Arab, simbol luksuza i jedan od najpoznatijih hotela na svetu (VIDEO)
IRANSKI dron pogodio je i hotel sa pet zvezdica Burdž el Arab u Dubaiju.
28. 02. 2026. u 23:12
EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)
IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".
28. 02. 2026. u 10:41 >> 22:21
SMEH DO SUZA: Pitali Hrvate da li znaju srpske reči - "Nikada neću pogoditi!" (VIDEO)
"LEBLEBIJA bi mogla biti karoserija."
27. 02. 2026. u 21:41
Komentari (0)