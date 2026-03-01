DANAS SLAVIMO 12 SVETIH MUČENIKA: Stradali za veru i Hrista

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Pamfila i Porfirija i ostalih 12 mučenika.

Foto: Vikipedija

Oni su bili ranohrišćanski svetitelji i mučenici koji su zajedno postradali u vreme cara Dioklecijana 309. godine.

Pamfil, prezviter crkve u Kesariji Palestinskoj, učen i blagočestiv, ispravio je tekst Novog zaveta od grešaka raznih prepisivača; sam je prepisivao i poklanjao drugima. Valent, đakon, odličan poznavalac Svetog pisma, Pavle, hrišćanin, častan i ugledan, koji jednom pre toga već bacan u oganj zbog vere u Hrista.

Ilija, Isaija, Jeremija, Samuil i Danilo, petoro braće, po telu i duhu, rodom iz Misira, koji su se vraćali iz rudnika Kilikijskih gde su bili po osudi. Porfirije, hrišćanin koji je zatražio njihova tela da sahrani. Selevkije, koji je prišao i poljubio mučenike pre nego što su posečeni Selevkije, oficir.

Teodul, starac, sluga rimskog sudije, koji je pri sprovodu poljubio jednog od mučenika i Julijan, koji je celivao mrtva tela mučenika. Srpska pravoslavna crkva slavi ih 16. februara po crkvenom, a 1. marta odnosno 29. februara prestupne godine po gregorijanskom kalendaru.