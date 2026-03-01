DANAS SLAVIMO 12 SVETIH MUČENIKA: Stradali za veru i Hrista
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Pamfila i Porfirija i ostalih 12 mučenika.
Oni su bili ranohrišćanski svetitelji i mučenici koji su zajedno postradali u vreme cara Dioklecijana 309. godine.
Pamfil, prezviter crkve u Kesariji Palestinskoj, učen i blagočestiv, ispravio je tekst Novog zaveta od grešaka raznih prepisivača; sam je prepisivao i poklanjao drugima. Valent, đakon, odličan poznavalac Svetog pisma, Pavle, hrišćanin, častan i ugledan, koji jednom pre toga već bacan u oganj zbog vere u Hrista.
Ilija, Isaija, Jeremija, Samuil i Danilo, petoro braće, po telu i duhu, rodom iz Misira, koji su se vraćali iz rudnika Kilikijskih gde su bili po osudi. Porfirije, hrišćanin koji je zatražio njihova tela da sahrani. Selevkije, koji je prišao i poljubio mučenike pre nego što su posečeni Selevkije, oficir.
Teodul, starac, sluga rimskog sudije, koji je pri sprovodu poljubio jednog od mučenika i Julijan, koji je celivao mrtva tela mučenika. Srpska pravoslavna crkva slavi ih 16. februara po crkvenom, a 1. marta odnosno 29. februara prestupne godine po gregorijanskom kalendaru.
Preporučujemo
OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Meteorolozi najavljuju novi vremenski obrt
01. 03. 2026. u 06:58
OTKAZANI LETOVI IZ BEOGRADA: Hitna obustava zbog rata u Iranu
28. 02. 2026. u 17:19
PAKAO U DUBAIJU! Iranci pogodili Burdž el Arab, simbol luksuza i jedan od najpoznatijih hotela na svetu (VIDEO)
IRANSKI dron pogodio je i hotel sa pet zvezdica Burdž el Arab u Dubaiju.
28. 02. 2026. u 23:12
EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)
IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".
28. 02. 2026. u 10:41 >> 22:21
SMEH DO SUZA: Pitali Hrvate da li znaju srpske reči - "Nikada neću pogoditi!" (VIDEO)
"LEBLEBIJA bi mogla biti karoserija."
27. 02. 2026. u 21:41
Komentari (0)