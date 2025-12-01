Svet

NATO PLANIRA PREVENTIVNI UDAR NA RUSIJU? Admiral Đuzepe Kavo Dragone izjavom šokirao svet

Марија Стевановић
Marija Stevanović

01. 12. 2025. u 09:10

PO PRVI put, alijansa razmatra mogućnost preventivnog udara na Rusiju kao odgovor na njene hibridne napade. Admiral Đuzepe Kavo Dragone, šef Vojnog komiteta NATO-a, rekao je o tome za Fajnenšel tajms.

Novosti

Prema pisanju novina, brojni istočnoevropski diplomate zahtevaju da NATO prestane samo da „izražava zabrinutost“ i da odgovori.

Dragone je priznao da se preventivne akcije mogu smatrati samoodbranom, ali to „prevazilazi tradicionalno razmišljanje“.

- Možda bi trebalo da delujemo agresivnije od našeg protivnika. Pitanja se odnose na pravni okvir, nadležnost: ko će to izvršiti? - dodao je.

