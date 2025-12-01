NATO PLANIRA PREVENTIVNI UDAR NA RUSIJU? Admiral Đuzepe Kavo Dragone izjavom šokirao svet
PO PRVI put, alijansa razmatra mogućnost preventivnog udara na Rusiju kao odgovor na njene hibridne napade. Admiral Đuzepe Kavo Dragone, šef Vojnog komiteta NATO-a, rekao je o tome za Fajnenšel tajms.
Prema pisanju novina, brojni istočnoevropski diplomate zahtevaju da NATO prestane samo da „izražava zabrinutost“ i da odgovori.
Dragone je priznao da se preventivne akcije mogu smatrati samoodbranom, ali to „prevazilazi tradicionalno razmišljanje“.
- Možda bi trebalo da delujemo agresivnije od našeg protivnika. Pitanja se odnose na pravni okvir, nadležnost: ko će to izvršiti? - dodao je.
