Svet

"ZELENSKI ĆE POSTAVITI JASNU CRVENU LINIJU" Jermak: On neće potpisati dokument u kojem se odriče teritorije

В. Н.

28. 11. 2025. u 09:22

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski neće pristati ni na kakav dokument koji bi podrazumevao odricanje od ukrajinske teritorije, izjavio je šef kabineta predsednika Andrij Jermak.

ЗЕЛЕНСКИ ЋЕ ПОСТАВИТИ ЈАСНУ ЦРВЕНУ ЛИНИЈУ Јермак: Он неће потписати документ у којем се одриче територије

Foto: Profimedia

U intervjuu za "Atlantik", Jermak je naglasio da Ustav Ukrajine zabranjuje takav potez i da bi svaki pokušaj bio suprotan volji ukrajinskog naroda, preneo je Interfaks.

- Dok je Zelenski predsednik, niko ne bi trebalo da očekuje da ćemo da se odreknemo teritorije. On neće potpisati dokument u kojem se odriče teritorije - rekao je Jermak i dodao da "niko normalan danas ne bi potpisao takav dokument".

Govoreći o narednoj fazi mogućih pregovora o okončanju rata, Jermak je istakao da Zelenski planira da postavi jasnu crvenu liniju po pitanju ruskih pretenzija na ukrajinsku teritoriju.

Prema njegovim rečima, jedino o čemu Ukrajina trenutno može da razgovara jeste definisanje linije kontakta i razgraničavanje teritorija koje kontrolišu zaraćene strane.

- To je ono što bi sada trebalo da uradimo - zaključio je Jermak.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Luka Macura dominirao u Kremoni: Motosport aristokratija u senci srpskog asa

Luka Macura dominirao u Kremoni: Motosport aristokratija u senci srpskog asa