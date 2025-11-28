"ZELENSKI ĆE POSTAVITI JASNU CRVENU LINIJU" Jermak: On neće potpisati dokument u kojem se odriče teritorije

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski neće pristati ni na kakav dokument koji bi podrazumevao odricanje od ukrajinske teritorije, izjavio je šef kabineta predsednika Andrij Jermak.

Foto: Profimedia

U intervjuu za "Atlantik", Jermak je naglasio da Ustav Ukrajine zabranjuje takav potez i da bi svaki pokušaj bio suprotan volji ukrajinskog naroda, preneo je Interfaks.

- Dok je Zelenski predsednik, niko ne bi trebalo da očekuje da ćemo da se odreknemo teritorije. On neće potpisati dokument u kojem se odriče teritorije - rekao je Jermak i dodao da "niko normalan danas ne bi potpisao takav dokument".

Govoreći o narednoj fazi mogućih pregovora o okončanju rata, Jermak je istakao da Zelenski planira da postavi jasnu crvenu liniju po pitanju ruskih pretenzija na ukrajinsku teritoriju.

Prema njegovim rečima, jedino o čemu Ukrajina trenutno može da razgovara jeste definisanje linije kontakta i razgraničavanje teritorija koje kontrolišu zaraćene strane.

- To je ono što bi sada trebalo da uradimo - zaključio je Jermak.

(Tanjug)

