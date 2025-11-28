"ZELENSKI ĆE POSTAVITI JASNU CRVENU LINIJU" Jermak: On neće potpisati dokument u kojem se odriče teritorije
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski neće pristati ni na kakav dokument koji bi podrazumevao odricanje od ukrajinske teritorije, izjavio je šef kabineta predsednika Andrij Jermak.
U intervjuu za "Atlantik", Jermak je naglasio da Ustav Ukrajine zabranjuje takav potez i da bi svaki pokušaj bio suprotan volji ukrajinskog naroda, preneo je Interfaks.
- Dok je Zelenski predsednik, niko ne bi trebalo da očekuje da ćemo da se odreknemo teritorije. On neće potpisati dokument u kojem se odriče teritorije - rekao je Jermak i dodao da "niko normalan danas ne bi potpisao takav dokument".
Govoreći o narednoj fazi mogućih pregovora o okončanju rata, Jermak je istakao da Zelenski planira da postavi jasnu crvenu liniju po pitanju ruskih pretenzija na ukrajinsku teritoriju.
Prema njegovim rečima, jedino o čemu Ukrajina trenutno može da razgovara jeste definisanje linije kontakta i razgraničavanje teritorija koje kontrolišu zaraćene strane.
- To je ono što bi sada trebalo da uradimo - zaključio je Jermak.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
PUTIN IDE U INDIJU: Kremlj objavio datum posete
28. 11. 2025. u 09:08
ORBAN PRED PUT U MOSKVU: "Trebaju nam samo gas i nafta, a to možemo da kupimo od Rusa"
28. 11. 2025. u 07:24
RUSIJA SPREMNA ZA POVRATAK EVROPSKOG BIZNISA: Putin objasnio pod kojim uslovima
28. 11. 2025. u 07:37
JEDNA GREŠKA IH KOŠTALA ŽIVOTA: Otkriven uzrok nesreće u kojoj su stradali Ana Radović i njen prijatelj (FOTO)
AUTOMOBIL sa telima Ane Radović (20) i Aleksandara Masalušić (37) pronađen je juče na magistralnom putu Požega-Čačak, a prve informacije iz istrage ukazuju da je uzrok teške nesreće prebrza vožnja, odnosno neprilagođena brzina uslovima na putu.
27. 11. 2025. u 18:47
U HITNOJ POMOĆI SE JAVILI NA POZIV SA ANINOG TELEFONA: "Novosti" otkrivaju šta se dešavalo nakon strašne nesreće kod Čačka
ANA Radović (20) iz Čajetine i njen prijatelj Aleksandar Masalušić (37) poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, kada su se survali sa puta Čačak-Požega, a nakon nesreće sa Aninog telefona "ajfon" upućen je poziv hitnoj pomoći, saznaju "Novosti".
27. 11. 2025. u 14:19
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)