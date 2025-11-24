ŠEF POLJSKE DIPLOMATIJE: Pozvao ambasadora Izraela zbog neprecizne objave Jad Vašema

POLjSKI ministar spoljnih poslova saopštio je danas da je pozvao izraelskog ambasadora u Varšavi zbog objave memorijalnog centra za jevrejske žrtve Holokousta Jad Vašem u Jerusalimu u kojoj je navedeno da je "Poljska bila prva zemlja u kojoj su Jevreji bili primorani da nose prepoznatljivu žutu zvezdu kako bili izolovani od okolnog stanovništva".

Poljski ministar spoljnih poslova Radek Sikorski apelovao je na Jad Vašem da promeni tekst objave i precizira da se označavanje Jevreja događalo u Poljskoj koju su okupirali nemački nacisti, prenosi AP.

Poljski zvaničnici godinama se protive formulacijama koje bi mogle lažno da pripišu zločine nacističke Nemačke Poljskoj.

Prethodna nacionalistička konzervativna vlada je čak bila blizu izricanja zatvorske kazne onima koji sugerišu da je poljska nacija bila saučesnik u nacističkim zločinima.

Nacistička Nemačka je okupirala Poljsku u septembru 1939. godine što se smatra datumom početka Drugog svetskog rata.

Šest miliona Jevreja i drugih je ubijeno u Holokaustu koji je usledio, mnogi u nacističkim logorima smrti koji su se nalazili na okupiranoj poljskoj teritoriji.

Pored Sikorskog i drugi poljski zvaničnici uključujući i premijera Donalda Tuska kritikovali su objavu Jad Vašema.

