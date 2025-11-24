Svet

ORBAN UPOZORIO: Evropa želi nastavak sukoba u Ukrajini

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

24. 11. 2025. u 16:17

Vanredni samit Evropske unije potvrdio je da njeni lideri žele da se oružani sukob u Ukrajini nastavi, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban, koji je putem video-veze učestvovao na sastanku EU.

Foto: Profimedia/Ilustracija

„Ovaj sastanak je upravo završen. Razmotrili smo mirovni plan od 28 tačaka koji je predstavila Amerika. Postavlja se hiljadu pitanja. Nakon današnje video-konferencije, mogu sa sigurnošću reći jedno: Evropska unija želi da nastavi rat“, istakao je Orban.

Takođe je rekao da EU namerava da nastavi da pruža finansijsku i vojnu pomoć Kijevu, iako „nema ni centa da isporuči vojnu tehniku Ukrajini“.

„Nema ni centa za finansiranje ukrajinskih operacija i nema ni najblažu predstavu kako da dođe do tog novca“, ocenio je Orban.

Prema njegovim rečima, Brisel i dalje očekuje da dobije neophodna sredstva za podršku Ukrajini iz budžeta EU. Mađarska je više puta izjavljivala da neće učestvovati u tome.
„Nismo spremni da žrtvujemo budućnost naših unuka da bismo finansirali rat koji ne možemo da dobijemo“, naglasio je Orban.

Vanredni samit EU održan je u glavnom gradu Angole, pošto je tamo prethodno bio zakazan sastanak Evropske i Afričke unije. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta pozvao je lidere svih 27 zemalja EU da hitno razgovaraju o novom američkom planu za rešavanje sukoba u Ukrajini.

(Sputnjik)

