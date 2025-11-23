Svet

NAPADNUTA MOSKVA: Odjekuju snažne eksplozije - Pojavili se snimci požara u elektrani nakon što je projektil pogodio cilj (VIDEO)

В.Н.

23. 11. 2025. u 07:50

UKRAJINSKA vojska navodno je tokom noći 23. novembra izvela napad na Šaturinsku termoelektranu u Moskovskoj oblasti, preneli su ruski Telegram kanali, piše Kyiv Independent.

НАПАДНУТА МОСКВА: Одјекују снажне експлозије - Појавили се снимци пожара у електрани након што је пројектил погодио циљ (ВИДЕО)

Novosti

Na društvenim mrežama pojavili su se navodni snimci koji prikazuju veliku eksploziju i požar u elektrani nakon što je projektil pogodio cilj.

List "Kijev independent" navodi da ove informacije trenutno ne može da verifikuje, a ukrajinska vojska za sada nije komentarisala izveštaje o napadu.

Gde se nalazi termoelektrana?

Šaturinska termoelektrana nalazi se oko 120 kilometara istočno od Moskve, na periferiji Moskovske oblasti.

Ranije tokom noći, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da su dve ukrajinske bespilotne letelice oborene na putu ka prestonici.

Rosavijacija, ruska vazduhoplovna agencija, takođe je objavila da je aerodrom Žukovski privremeno obustavio rad zbog prisustva dronova u regionu.

Ukrajinski napadi na vojnu i industrijsku infrastrukturu

Ukrajina redovno izvodi napade na vojne i industrijske objekte u Rusiji i na teritorijama pod kontrolom ruskih snaga, oslanjajući se pre svega na domaće dronove. Trenutno nema dostupnih informacija o razmeri štete niti o eventualnim žrtvama.

Međusobni napadi na energetsku infrastrukturu

Napad dolazi u trenutku kada je Kijev intenzivirao napade na rusku naftnu, gasnu i energetsku infrastrukturu, koja predstavlja ključni izvor prihoda za Moskvu u ratu u Ukrajini.

Proteklih meseci, Moskva je takođe pojačala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, u pokušaju da zemlju ponovo uvede u tešku krizu tokom zime.

(Kurir)

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat

ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENjE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat