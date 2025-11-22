KOLUMBIJA NA NOGAMA: Zaplenjena najveća količina droge u poslednjih 10 godina - 14 tona kokaina

KOLUMBIJA je saopštila da je zaplenila najveću količinu kokaina u poslednjih 10 godina - 14 tona, u svojoj glavnoj pacifičkoj luci Buenaventura, na jugozapadu zemlje.

Foto: Profimedia

Zvaničnici su rekli da je tim pasa tragača pomogao da se otkrije ogromna količina skrivene droge, prenosi Si-Bi-Es njuz.

Ova zaplena u zemlji koja je najveći proizvođač kokaina na svetu dolazi u trenutku kada je Bela kuća uvela finansijske sankcije predsedniku Kolumbije Gustavu Petru i uklonila

Kolumbiju sa liste saveznika u borbi protiv droga, podseća američka televizija.

Kokain, smešten u desetine džakova od po 50 kilograma unutar skladišta, bio je kamufliran u mešavini sa malterom, objavilo je Ministarstvo odbrane Kolumbije na platformi X, nazivajući zaplenu "istorijskim udarcem protiv trgovine drogom".

Ministarstvo je objavilo video psa tragača kako reaguje na džakove, kao i snimke službenika koji elektronskim uređajem proveravaju sadržaj.

Zvaničnici tvrde da je zaplena sprečila distribuciju 35 miliona doza kokaina vrednih više od 388 miliona dolara.

"Ovo je najveća zaplena koju je kolumbijska policija izvršila u poslednjoj deceniji", rekao je Petro, čiji mandat ističe za devet meseci.

Operacija je sprovedena bez ijedne smrti u lučkom gradu Buenaventura na jugozapadu zemlje, strateškoj tački za izvoz kolumbijskog kokaina, kazao je on.

Petro kritikuje anti-narkotičku strategiju američkog predsednika Donalda Trampa i odbacuje kao "izvansudska pogubljenja" bombardovanja koje je američki predsednik odobrio nad brodovima za koje se sumnjalo da prevoze drogu u Karipskom moru i u Tihom okeanu.

Za CBS njuz u oktobru, Petro je tvrdio da su neki civili poginuli u američkim napadima na navodne brodove sa drogom i ponovio optužbu da napadi krše međunarodno pravo.

Bela kuća negira da su civili ubijeni u napadima na brodove.

Prema podacima američke Agencije za borbu protiv droga (DEA), oko 90 odsto kokaina koji stiže u SAD dolazi iz Kolumbije, a Tramp je okrivio Petra za neuspeh u suzbijanju narko-kartela u toj zemlji.

Kolumbija redovno ruši sopstveni godišnji rekord u uzgoju koke i proizvodnji kokaina, navodi CBS.

Zemlja ima oko 625.000 hektara pod kokom i proizvodi najmanje 2.600 tona kokaina, prema podacima UN za 2023. godinu.

(Tanjug)

