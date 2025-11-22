ZELENSKI POKLEKAO POD PRITISKOM: Formirao delegaciju za pregovore o američkom mirovnom planu

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je ukaz o formiranju ukrajinske delegacije koja će učestvovati u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, međunarodnim partnerima i predstavnicima Rusije radi postizanja pravednog i održivog mira.

Dekret je objavljen na zvaničnom sajtu predsednika, a u sastav delegacije uključeni su: šef kabineta predsednika Andrij Jermak kao šef delegacije, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Kirilo Budanov, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Andrej Hnatov, šef Spoljne obaveštajne službe Oleg Ivaščenko, prvi zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Kislica, prvi zamenik sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost Jevgenij Ostrjanski, zamenik načelnika SBU Oleksandr Poklad i savetnik šefa predsedničkog kabineta Aleksandr Bevz.

Šefu delegacije je omogućeno da vrši izmene u sastavu delegacije u dogovoru sa predsednikom, kao i da uključi zaposlene u državnim organima, preduzećima, ustanovama, naučne savetnike i stručnjake radi efikasnog rada tima, preneo je Ukrinform.

Troškove učešća delegacije u pregovorima obezbediće Kabinet ministara Ukrajine.

Američki predsednik Donald Tramp 21. novembra je potvrdio da je njegova administracija odredila sledeći četvrtak kao rok do kojeg bi Ukrajina trebalo da pristane na plan Bele kuće za okončanje rata, koji se, prema američkim medijima, sastoji od 28 tačaka podeljenih u četiri kategorije: mir u Ukrajini, garancije bezbednosti, bezbednost u Evropi i budući odnosi SAD sa Rusijom i Ukrajinom.

Zelenski je nakon razgovora sa američkim potpredsednikom Džej Di Vensom rekao da će Ukrajina, SAD i Evropa raditi na nivou savetnika kako bi put ka miru bio ostvariv.