VELIKA TRAGEDIJA: Autobus pao sa mosta, najmanje 16 ljudi poginulo

NAJMANjE 16 ljudi je poginulo, a oko 20 je povređeno kada je putnički autobus pao sa mosta u centralnoj provinciji Kampong Tom u Kambodži, saopštila je policija.

Autobus je putovao iz Sijem Repa, poznatog po hramovnom kompleksu Angkor Vat, ka glavnom gradu Pnom Penu kada se srušio rano u četvrtak ujutru, rekao je zamenik šefa policije za to područje Siv Sovana.

On je dodao da je broj poginulih porastao sa 13 na 16 nakon što su spasioci sinoć završili potragu. Preliminarna istraga ukazuje da je vozač bio pospan tokom vožnje noću.

Putovanje iz Sijem Repa u Pnom Pen obično traje oko pet i po sati. Nije objavljeno da li je vozač među poginulima. Veruje se da je u autobusu bilo oko 40 putnika o da su svi iz Kambodže.