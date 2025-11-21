"VOJNI ŠENGEN" SPRAM RUSIJE: Evropska Unija namerava da poveća operativnu mobilnost oružanih snaga zemalja članica, ali joj nedostaju sredstv

Željaza većom operativnom mobilnošću oružanih snaga zemalja članica, u srži je inicijative da se unutar EU proglasi svojevrsni "vojni Šengen".

Foto: printskrin Tviter

Tako je taj projekat krstila Ursula fon der Lajen, šefica Evropske komisije, pod čijom kapom je promovisana ova ideja.

Paket "Vojna moblinost" predstavlja između ostalog nameru da se vojne snage okupe u mirnodopsko vreme u roku od tri dana, umesto 45 koliko je do sada bio slučaj. Prema predlogu, država članica trebalo bi da obavesti ubuduće drugu zemlju o planiranoj operaciji vojnog transporta najkasnije svega šest sati pre predviđenog vremena dolaska s vojskom i oruđem na granični prelaz.

- Brzina kretanja od suštinskog je značaja za odbranu Evrope. Odbrambeni kapacitet u osnovi zavisi od mogućnosti da svoje tenkove i trupe dopremite tamo gde su vam potrebni, onda kada su vam potrebni – poručila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.

U pozadini ove ideje, kao i mnogih koje se donose u poslednje vreme, stoji senka Rusije. Više nije tabu tema da se Brisel priprema za eventualni rat. Odluka o primeni biće doneta u uobičajenom troulgu između EK, Evropskog parlamenta i Evropskog saveta. EU namerava da stvori "mobilni vojni prostor" već do 2027. godine. U ovom programu trebalo bi prema najavama da učestvuje i Švajcarska, iako je vojno neutralna zemlja.

Sve se čini da se značajno ojačaju odbambeni kapaciteti EU do kraja ove decenije. To je, podseća "Juronjuz", rok po proceni nekih obaveštajnih službi, kada bi Rusija mogla da bude u stanju da napadne neku drugu evropsku zemlju.

Pravila koja trenutno važe unutar 27 zemalja članica u ovom domenu nisu harmonizovana. Nekada je potrebno nekoliko sedmica da bi pribavili dozvolu da sa trupama ili materijalom pređe preko teritorije neke druge članice. Francuski "Poen" piše da je postojeći rok i do četrdeset pet dana da se dobije dozvola za premeštanje vojnog konvoja iz jedne evropske zemlje u drugu apsurdan, "kada se na ukrajinskom frontu tehnologije obnavljaju svakih četiri do šest nedelja."

- Uzimajući u obzir mnogobrojne administrativne i fizičke prepreke, vojni konvoj prelazi Evropu za nekoliko nedelja, dok bi sada ta kretanja trebalo da se mere danima. Želimo da pojednostavimo život vojnog osoblja. Od sada će nam umesto 27 dozvola za putovanje biti potrebna samo jedna – poručio je evropski komesar zadužen za odbranu Andrius Kubilius.

EU želi na ovaj način da primeni sistem koji već postoji u oblasti civilne zaštite, kada ekspresno priskaču jedni drugima u pomoć u slučaju prirodnih katastorfa. Ali, gašenje požara i mobilizacija vojske u odbrambene svrhe nisu ista stvar. Sada bi trebalo da se stvori sistem "vojne solidarnosti", na osnovu kojeg bi vojske drugih država mogle da koriste puteve, prugu, aerodrome i drugu infrastrukturu, ali i usluge civilnih firmi koje imaju dvojnu ulogu pružajući i vojnu logistiku u slučaju potrebe.

Brisel namerava da u tom smislu osavremeni četiri koridora sa oko 500 infrastrukturnih projekata. To bi, prema procenama evropskog komesara za transport Apostolosa Cicikostasa, moglo da košta i više od sto milijardi evra. EU je do sada za vojnu mobilnost izdvajala manje od dve milijarde, dok je u višegodišnjem budžetu od 2028. do 2034 planirano 18 milijardi, što je mnogo više, ali i dalje očigledno nedovoljno.

VOJNICI ČUVAJU PRUGU

Obrazlažući nameru EU da ubrza vojnu mobilnost, "Figaro" ističe sabotažu na pruzi između Varšave i Lubina proteklog vikenda, za koji je optužena Rusija. Ovom prugom prolazi i do sto vozova dnevno koji dostavljaju pomoć Ukrajini. Varšava će sada angažovati deset hiljada vojnika da čuvaju taj železnički pravac. Očekuje se da evropska solidarnost ubuduće više i lakše doprinosi u ovakvim slučajevima.