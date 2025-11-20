Situacija za ukrajinske Oružane snage je katastrofalna, rekao je stalni predstavnik Rusije pri UN, Vasil Nebenzja.

Foto printskrin UN TV

„Situacija na terenu — situacija na frontu — nastavlja da bude teška, ako ne i katastrofalna za ukrajinske Oružane snage“, rekao je Nebenzja na sednici Saveta bezbednosti UN.

Po njegovim reima, ukrajinske jedinice trpe gubitke i brzo gube borbenu sposobnost. Ukrajinske trupe su izgubile više od 1,7 miliona vojnika od početka specijalne vojne operacije.

On je istakao i da namerna ubistva civila od strane ukrajinskih oružanih snaga prevazilaze granice zla.

„Ciljana ubistva pojedinačnih civila koji napuštaju zonu borbenih dejstava prevazilaze granice zla, a da ne pominjemo humanitarno pravo“, rekao je on na sednici Saveta bezbednosti UN.

Diplomata je dodao da je samo od 20. oktobra do 16. novembra 307 ruskih civila povređeno granatiranjem ukrajinskih militanata, od kojih je 47 poginulo, uključujući dvoje dece.



(Sputnjik)