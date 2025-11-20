GRČKA ANTIKA U LUVRU BILA UGROŽENA: Zatvoren deo čuvenog pariskog muzeja zbog problema s nosivošću greda

Najava uprave čuvenog pariskog muzeja Luvr da iznenada zatvara galeriju "Kampana" zbog problema sa nosivošću greda, izazvala je zabrinutost kod ljubitelja umetnosti, ali i šire, uz strah da bi moglo da dođe do urušavanja.

Foto: Goran Čvorović

Iz muzeja uveravaju da situacija nije tako alarmantna, da ne postoji rizik od bilo kakvog rušenja, već da je samo reč o – predostrožnosti.

Do zatvaranja pomenute galerije došlo je pošto je tehnički izveštaj ukazao na strukturne slabosti u nekim gredama koje nose pod drugog sprata krila "Suli". Reč je, kako kažu u muzeju, o „skorašnjim i nepredvidivim promenama“, koje su opravdale ovu hitnu meru.

Glavni arhitekta zadužen za održavanje nije identifikovao neposrednu opasnost po ostatak zgrade, ali u muzeju naglašavaju da cela situacija zahteva detaljnije ispitivanje. Odmah se krenulo u istraživanja da bi se utvrdio tačan uzrok i saznalo da li je reč o strukturnom nedostatku zbog starosti greda, posledicama prethodnih radova ili ubrzanom propadanju. Ističe se da će rezultati ovih analiza biće ključni za planiranje budućih radova i obezbeđivanje sigurnosti posetilaca i osoblja.

Galerija "Kampana", koja sadrži devet sala sa grčkim antičkim keramikama, nalazi se neposredno ispod kancelarija na drugom spratu. One su takođe evakuisane, a 65 zaposlenih privremeno je premešteno zbog bezbednosti.

Ovo zatvaranje dolazi u kontekstu opšte dotrajalosti nekih delova Luvra. Muzej, koji je prošle godine primio 8,7 miliona posetilaca, suočava se sa infrastrukturnim izazovima. Ukazano je na oštećenja u zidovima, zabrinjavajuću oscilaciju temperature koja može da ugrozi umetnička dela, vlagu, lošu izloaciju. Kao odgovor, predsednik Francuske Emanuel Makron je u januaru predstavio ambiciozni projekat obnove Luvra u okviru koga se planira dodatni novi ulaz da bi se rasteretio pristup, kao i izgradnja posebne podzemne sale samo za Monalizu. Ime arhitekte bi trebalo da bude poznato početkom sledeće godine, radovi bi trebalo da započnu ubrzo posle toga, a glavni deo da se završi do 2031.

Predviđena cena rekonstrukcije muzeja je vremenom rasla i sada iznosi 1,15 milijardi evra. Može da se očekuje da će u sledećim godinama, dok traju radovi, svakako još biti podignuta.