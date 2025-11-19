Svet

KAKO JE DOŠLO DO PADA BROJNIH SAJTOVA ŠIROM SVETA: Otkriven uzrok koji je zahvatio i portale u Srbiji

Спутњик

19. 11. 2025. u 11:22

Problemi u funkcionisanju brojnih sajtova, uključujući platformu Iks, Spotifaj, Čet dži-pi-ti i Klaud, polako se rešavaju i situacija se normalizuje.

КАКО ЈЕ ДОШЛО ДО ПАДА БРОЈНИХ САЈТОВА ШИРОМ СВЕТА: Откривен узрок који је захватио и портале у Србији

Foto Shutterstock

Brojni internet sajtovi u Srbiji, ali i širom sveta bili su nedostupni u utorak zbog prekida u radu usluga kompanije Klaudfler (Cloudflare).

Kako su saopštili iz kompanije, greška je pronađena i ispravljena što bi trebalo da omogući sistemima širom sveta da ponovo prorade.

- Ukratko, latentna greška u usluzi koja je bila osnova naše mogućnosti za ublažavanje bot-saobraćaja počela je da se urušava nakon rutinske promene konfiguracije koju smo napravili. To je dovelo do ozbiljne degradacije naše mreže i drugih usluga. Ovo nije bio napad - istakao je u izvinjenju objavljenom na platformi Iks glavni tehnološki direktor Klaudflera Dejn Kneht.

On je naveo da je Klaudflere „izneverio svoje korisnike i širi internet“ i obećao da rade na tome da se „to više ne ponovi“.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU: Aldina bežala kroz grad od pomahnitalog ubice sa pištoljem, on je sustigao i ubio
Region

0 0

MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU: Aldina bežala kroz grad od pomahnitalog ubice sa pištoljem, on je sustigao i ubio

U KANTONALNOM sudu u Mostaru pred sudijom za prethodni postupak, Elisom Sultanićem, jutros je održano ročište po predlogu Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona za određivanje pritvora prema Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo "Teško ubistvo ženske osobe", kao i "Neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje."

19. 11. 2025. u 12:40

Politika
Tenis
Fudbal
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske

LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske