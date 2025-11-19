KAKO JE DOŠLO DO PADA BROJNIH SAJTOVA ŠIROM SVETA: Otkriven uzrok koji je zahvatio i portale u Srbiji
Problemi u funkcionisanju brojnih sajtova, uključujući platformu Iks, Spotifaj, Čet dži-pi-ti i Klaud, polako se rešavaju i situacija se normalizuje.
Brojni internet sajtovi u Srbiji, ali i širom sveta bili su nedostupni u utorak zbog prekida u radu usluga kompanije Klaudfler (Cloudflare).
Kako su saopštili iz kompanije, greška je pronađena i ispravljena što bi trebalo da omogući sistemima širom sveta da ponovo prorade.
- Ukratko, latentna greška u usluzi koja je bila osnova naše mogućnosti za ublažavanje bot-saobraćaja počela je da se urušava nakon rutinske promene konfiguracije koju smo napravili. To je dovelo do ozbiljne degradacije naše mreže i drugih usluga. Ovo nije bio napad - istakao je u izvinjenju objavljenom na platformi Iks glavni tehnološki direktor Klaudflera Dejn Kneht.
On je naveo da je Klaudflere „izneverio svoje korisnike i širi internet“ i obećao da rade na tome da se „to više ne ponovi“.
Preporučujemo
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)