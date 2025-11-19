KAKO JE DOŠLO DO PADA BROJNIH SAJTOVA ŠIROM SVETA: Otkriven uzrok koji je zahvatio i portale u Srbiji

Problemi u funkcionisanju brojnih sajtova, uključujući platformu Iks, Spotifaj, Čet dži-pi-ti i Klaud, polako se rešavaju i situacija se normalizuje.

Foto Shutterstock

Brojni internet sajtovi u Srbiji, ali i širom sveta bili su nedostupni u utorak zbog prekida u radu usluga kompanije Klaudfler (Cloudflare).

Kako su saopštili iz kompanije, greška je pronađena i ispravljena što bi trebalo da omogući sistemima širom sveta da ponovo prorade.

- Ukratko, latentna greška u usluzi koja je bila osnova naše mogućnosti za ublažavanje bot-saobraćaja počela je da se urušava nakon rutinske promene konfiguracije koju smo napravili. To je dovelo do ozbiljne degradacije naše mreže i drugih usluga. Ovo nije bio napad - istakao je u izvinjenju objavljenom na platformi Iks glavni tehnološki direktor Klaudflera Dejn Kneht.

On je naveo da je Klaudflere „izneverio svoje korisnike i širi internet“ i obećao da rade na tome da se „to više ne ponovi“.