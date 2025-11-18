Svet

RUSKA KOMPANIJA ROSTEH UPOREDILA SU-57 I F-35: "To je stvar ukusa, ako neko želi da kupi američki, samo napred"

18. 11. 2025. u 23:23

LOVAC pete generacije Su-57 po svom kvalitetu je u rangu sa svojim američkim pandanom, F-35, izjavio je Sergej Čemezov, generalni direktor državne korporacije „Rosteh“ (koja uključuje „Rosoboroneksport“).

РУСКА КОМПАНИЈА РОСТЕХ УПОРЕДИЛА СУ-57 И Ф-35: То је ствар укуса, ако неко жели да купи амерички, само напред

Foto: Profimedia

- F-35 je, naravno, mnogo skuplji od našeg, naš je jeftiniji. Ali što se tiče kvaliteta, mislim da ni na koji način nije inferiorni - rekao je Čemezov novinarima tokom aeromitinga u Dubaiju.

Istovremeno je naglasio da Rusija nema zadatak da zameni F-35 na stranom tržištu.

- Naš cilj nije da Su-57 potpuno zameni F-35. To je stvar ukusa. Ako neko želi da kupi F-35, samo napred. Mi imamo svoje avione, svoje kvalitete, svoja dostignuća. Neki ljudi više vole naše avione, drugi više vole američke - naglasio je Čemezov.

Međunarodna vazduhoplovno-kosmička izložba Dubai Airšou 2025 održava se u Dubaiju od 17. do 21. novembra.

(Sputnjik)

